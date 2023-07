A Cristiano lo dejaron mal parado: excompañero destapó sus berrinches en el Real Madrid

En 2009, Cristiano Ronaldo llegó al Real Madrid en un fichaje que rompió precedentes por aquel entonces. El portugués dejó el equipo merengue tras nueve temporadas en las que se dio el lujo de compartir un tridente demoledor con Karim Benzema y Gareth Bale.

Ellos tres celebraron, entre otros, el título de la Champions League en 2014. Recientemente, el galés hizo una confesión que tal vez pocos conocían sobre el astro lusitano, actual jugador del Al-Nassr de Arabia Saudita.

Le puede interesar: Juventus confirmó el remplazo de Cuadrado: acuerdo oficial por 10 millones de euros

Bale, quien pronto cumplirá 34 años, reveló en una conversación con Martin Borgmeier que Cristiano se mostraba muy enfadado en los camerinos ante la frustración de no poder hacer gol en los partidos del Real Madrid.

"Siempre tuvimos una buena relación, aunque tenía sus momentos. Por ejemplo, si ganábamos un partido 5-0 y él no había marcado, entraba al vestuario y lanzaba las botas como si estuviera enfadado. Es como si ganas la Ryder Cup y te enfadas porque no has hecho un punto", aseguró el excapitán de la Selección de Gales.

Aunque en líneas generales la relación entre ambos jugadores era muy buena, esta clase de situaciones generaban cierta incomodidad en el Real Madrid. Esto también habla sobre el hecho de que Cristiano Ronaldo siempre quería ser protagonista en el equipo blanco de España.

Vea también: [Video] 'Cucho' Hernández no falla en la MLS: golazo de tacón en el triunfo de Columbus Crew

Cabe recordar que Gareth Bale se retiró del fútbol profesional a principios de año, por lo que ahora se dedica principalmente al golf, su otra gran pasión en el deporte.

Otras noticias

¿Se puede ser vegetariana y correr una maratón?