"A mí no me sorprende": directivo da por cierto el interés de Real Madrid en Yaser Asprilla

La Copa del Mundo sub 20 sigue apareciendo como una de las mejores vitrinas para los jugadores juveniles, y en el caso de Argentina 2023, uno de los futbolistas que más aprovechó para mostrarse fue Yaser Asprilla, quien se consolidó entre las figuras de la Selección Colombia.

Por ende, ya hay personas que vinculan a Asprilla con el Real Madrid, más allá de tener contrato vigente con el Watford FC de la Championship (segunda división de Inglaterra). Incluso el presidente de Envigado FC (club que lo formó), no descartó la posibilidad.

La verdad sobre el interés de Real Madrid en Yaser Asprilla

Pues en un diálogo con 'Gente, Pasión y Fútbol', Ramiro Ruiz, presidente de Envigado, afirmó: "Realmente, no me sorprende. Yo conozco de lo que es capaz y lo que será Yaser. Lo digo dejando el corazón a un lado", por lo que si Real Madrid se interesa en Asprilla, no toma al cuadro Naranja por sorpresa.

Asimismo, la 'cabeza' de Envigado se refirió a Jhon Jader Durán (también canterano del club) y dijo que "estamos ante dos de los jugadores que en dos o tres años competirán por ser los mejores en sus posiciones".

Ahora, en lo que tiene que ver con la probabilidad de realizar alguna operación con Asprilla, el presidente confirmó que "tenemos el 20% de los derechos económicos. Hay una buena relación con el Watford. Conocimos que no solo es el Brighton, sino más equipos de Inglaterra y de Europa quieren los servicios de Yaser".

Por ende, y a la expectativa sobre un probable cambio de equipo de Asprilla, Ramiro Ruiz comentó: "Sabemos que hoy solamente depende de la decisión del Watford y esperamos que sea la mejor. Tenemos una muy bonita relación y confiamos en el proceso que ellos desarrollan con los jugadores".

Así las cosas, no se descarta que en un futuro próximo Yaser Asprilla suene con más fuerza para Real Madrid, pese a que de momento -teniendo en cuenta la plantilla que tiene el Merengue- no sería prioridad.