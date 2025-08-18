A qué hora y cómo VER EN VIVO Elche vs. Real Betis, liga de España HOY 18 de agosto

Hora y canal de TV para ver EN VIVO: Elche vs. Real Betis

El partido de la primera fecha en la edición 2025/2026 de la liga española se llevará a cabo este lunes 18 de agosto a partir de las 2:00 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia y toda Latinoamérica a través de ESPN y la señal en ‘streaming’ de Disney+.

En México y países de Centroamérica se podrá disfrutar del compromiso por la señal de Sky Sports, mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar ESPN Deportes, ESPN+ o fuboTV.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 14:00

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:00

Argentina, Uruguay y Brasil: 16:00

ET Estados Unidos: 15:00 horas

PT Estados Unidos: 12:00 horas.