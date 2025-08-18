Actualizado:
Lun, 18/08/2025 - 12:16
A qué hora y cómo VER EN VIVO Elche vs. Real Betis, liga de España HOY 18 de agosto
El equipo de 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa debuta en la liga local.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO: Elche vs. Real Betis
El partido de la primera fecha en la edición 2025/2026 de la liga española se llevará a cabo este lunes 18 de agosto a partir de las 2:00 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia y toda Latinoamérica a través de ESPN y la señal en ‘streaming’ de Disney+.
En México y países de Centroamérica se podrá disfrutar del compromiso por la señal de Sky Sports, mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar ESPN Deportes, ESPN+ o fuboTV.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 14:00
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:00
Argentina, Uruguay y Brasil: 16:00
ET Estados Unidos: 15:00 horas
PT Estados Unidos: 12:00 horas.
Fuente
Antena 2