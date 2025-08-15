A qué hora y cómo ver EN VIVO Girona vs. Rayo Vallecano, Liga de España HOY 15 de agosto

El Rayo Vallecano abrirá este viernes su temporada del regreso a Europa con un partido siempre especial contra Míchel Sánchez, hijo pródigo, y su Girona donde milita el colombiano Yáser Asprilla, obligado a mejorar después de un año por debajo de las expectativas, en el duelo inaugural de LaLiga EA Sports (Primera División española).



Se esperan temperaturas muy altas en el encuentro con el que se da el pistoletazo de salida a la competición oficial en España, y desde los dos clubes se ha apelado al sentido común para retrasar el partido, una petición que LaLiga, de momento, ha ignorado.



El Girona quiere reivindicarse tras una temporada demasiado discreta e irregular en la que finalizó con un solo punto de renta sobre el descenso, aunque entre la afición local existe preocupación e inquietud tras un mercado de fichajes poco productivo.

Lea también: Alerta en Colombia: habitual convocado sería excluido del Mundial 2026

Hora y canal de TV para ver EN VIVO: Girona vs. Rayo Vallecano

El partido de la fecha 1 en la edición 2025/2026 de la liga española se llevará a cabo este viernes 15 de agosto a partir de las 12:00 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia y toda Latinoamérica por DirecTV Sports.

En México y países de Centroamérica se podrá disfrutar del compromiso a través de la señal de Sky Sports, mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar ESPN Deportes, ESPN+ o fuboTV.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 12:00

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 13:00

Argentina, Uruguay y Brasil: 14:00

ET Estados Unidos: 13:00 horas

PT Estados Unidos: 10:00 horas.