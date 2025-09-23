A qué hora y cómo VER EN VIVO Levante vs Real Madrid HOY 23 de septiembre - Liga Española

Este martes 23 de septiembre, el Estadio Ciutat de València será el escenario del duelo entre Levante y Real Madrid por la sexta jornada de la Liga Española, en un partido programado para las 21:00 horas. Ambos equipos llegan con realidades muy diferentes, pero con la obligación de sumar para sus respectivos objetivos.

El Real Madrid es líder sólido del campeonato con puntaje perfecto: 15 unidades en cinco partidos disputados. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti quiere prolongar su racha victoriosa y mantener la ventaja sobre el Barcelona, que marcha segundo en la clasificación.

Por su parte, Levante vive una situación mucho más apremiante. Ocupa la decimosexta casilla con apenas cuatro puntos, lo que lo acerca peligrosamente a la zona baja de la tabla. Una victoria en casa podría darle un respiro y permitirle escalar posiciones.

Con estos panoramas, se espera un choque intenso: el Real Madrid buscando consolidar su dominio en la Liga y el Levante tratando de dar la sorpresa frente a su público. El partido promete emociones fuertes en Valencia.