Actualizado:
Mar, 23/09/2025 - 13:26
A qué hora y cómo VER EN VIVO Levante vs Real Madrid HOY 23 de septiembre - Liga Española
Siga las emociones del partido por la sexta fecha de la Liga Española.
Este martes 23 de septiembre, el Estadio Ciutat de València será el escenario del duelo entre Levante y Real Madrid por la sexta jornada de la Liga Española, en un partido programado para las 21:00 horas. Ambos equipos llegan con realidades muy diferentes, pero con la obligación de sumar para sus respectivos objetivos.
El Real Madrid es líder sólido del campeonato con puntaje perfecto: 15 unidades en cinco partidos disputados. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti quiere prolongar su racha victoriosa y mantener la ventaja sobre el Barcelona, que marcha segundo en la clasificación.
Puede leer: Confirman la carrera que excluirá al Israel Premier-Tech en 2026
Por su parte, Levante vive una situación mucho más apremiante. Ocupa la decimosexta casilla con apenas cuatro puntos, lo que lo acerca peligrosamente a la zona baja de la tabla. Una victoria en casa podría darle un respiro y permitirle escalar posiciones.
Con estos panoramas, se espera un choque intenso: el Real Madrid buscando consolidar su dominio en la Liga y el Levante tratando de dar la sorpresa frente a su público. El partido promete emociones fuertes en Valencia.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 23, 2025
🆚 @LevanteUD
👉 @UnicajaBanco pic.twitter.com/OUoV5hR1YS
Levante vs Real Madrid: cómo VER EN VIVO HOY martes 23 de septiembre
El partido Levante vs Real Madrid por la fecha 6 de la Liga Española 2025-26 se disputará este martes 23 de septiembre a partir de las 21:30 (hora local). El duelo se podrá ver en Espn, Disney +, Amazon, Movistar +, LaLigaTV y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 14:30
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 16:30
Chile, Bolivia y Venezuela: 15:30
Estados Unidos: 13:30 (D.C. y Florida) - 14:30 (Chicago) - 12:30 (Los Ángeles)
México: 13:30
España: 21:30
Fuente
Antena 2