Real Madrid vs Barcelona, Liga de España
Dom, 26/10/2025 - 10:09

EN VIVO: Real Madrid y Barcelona se citan en LaLiga

Se disputa uno de los clásicos mundiales más esperados.

Real Madrid y Barcelona se miden en una nueva jornada de la Liga de España.

Este es, sin duda, uno de los clásicos más esperados en el mundo.

Siga Real Madrid vs Barcelona EN VIVO 28 de octubre: Liga de España

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN y Disney+.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 10:15

Bolivia, Chile y Venezuela: 11:15

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 12:!5

Real Madrid

Transmisión en vivo

FC Barcelona

Liga de España

