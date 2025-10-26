Actualizado:
Dom, 26/10/2025 - 10:09
EN VIVO: Real Madrid y Barcelona se citan en LaLiga
Se disputa uno de los clásicos mundiales más esperados.
Real Madrid y Barcelona se miden en una nueva jornada de la Liga de España.
Este es, sin duda, uno de los clásicos más esperados en el mundo.
Siga Real Madrid vs Barcelona EN VIVO 28 de octubre: Liga de España
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN y Disney+.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 10:15
Bolivia, Chile y Venezuela: 11:15
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 12:!5
Fuente
Antena 2