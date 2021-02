Ahora sí lo dijo en serio: Zidane sembró dudas sobre su continuidad en Real Madrid

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dejó en el aire su continuidad la próxima temporada en el banquillo pero dejó claro que no abandonará este curso, admitiendo que siente "respaldado por todos" en el club pero que únicamente piensa "en el día a día".



"¿Por qué voy a abandonar? Es impresionante, estoy haciendo lo que me gusta", respondió Zidane cuando fue preguntado si repetirá lo vivido tras la conquista de la última Liga de Campeones cuando renunció a su cargo.

"Hay momentos complicados en los que estás un poco tocado, es así la vida de un ser humano, pero nosotros vamos a pelear, podemos hacer cosas buenas con la plantilla que tenemos. El Real Madrid es un gran club que siempre tiene que competir. Siempre habrá cambios aquí", añadió.



Cada vez que fue preguntado Zidane si podía confirmar que la próxima temporada estará al mando del Real Madrid, respondió con una sonrisa sin afirmar que es su deseo. "Vivo el día a día, el ahora, el partido de mañana es lo que me interesa. Del resto, como no se lo que va a pasar, no veo más allá del próximo partido que es donde tenemos la mente".

El técnico francés reconoció que en los malos resultados no ha sentido falta de apoyo dentro del club. "Estamos en el mismo barco aquí, me siento respaldado por todos. Al final en el fútbol sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que volver a hacer las cosas bien como hace poco tiempo. En una temporada hay dificultades, tienes que aceptar cuando las cosas son difíciles y ponerse, es lo que queremos hacer, cambiar la situación. Tenemos un equipazo con jugadores importantes que son muy buenos y han ganado muchísimo aquí. Eso no debe impedir seguir trabajando fuerte".