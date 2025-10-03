Alarma en Barcelona: Estrella del equipo es baja tras el partido frente al PSG

El jugador se perdería de 2 a 3 semanas

La mala suerte no para con los culés y ahora es Lamine Yamal quien volvió a caer lesionado, la joven estrella del futbol mundial que venía de recuperarse de unas molestias recayó de su lesión después del partido de Champions frente al PSG y ahora estará de baja de 2 a 3 semanas. El español venía sufriendo del pubis y acababa de volver, había jugado unos minutos en liga para después arrancar como titular en Champions y jugar los 90 minutos, tras el partido corría el rumor de que se había resentido, sobre todo por el bajón de nivel que tuvo en la segunda parte y hoy el equipo lo hizo oficial.

La lesión llega en un momento en el que el Barcelona no se podía permitir perder más jugadores, frente al Sevilla no tendrá a ninguno de sus dos extremos titulares, sin embargo, la lesión también coincide con la fecha FIFA por lo que el jugador del equipo culé no viajará con la selección y se quedará recuperándose. Recordemos que la primera lesión llegó tras el parón de selecciones pasado y el entrenador del Barcelona se pronunció muy molesto con las decisiones de Luis de la Fuente.