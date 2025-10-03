Actualizado:
Vie, 03/10/2025 - 09:50
Alarma en Barcelona: Estrella del equipo es baja tras el partido frente al PSG
El Barcelona perdió frente al PSG en Champions y una de sus figuras salió lesionado.
El arranque de temporada del Barcelona ha sido realmente complicado con el tema de las lesiones, si bien el equipo ha conseguido buenos resultados pese a la derrota en Champions, los problemas físicos se han hecho presentes en varios jugadores de la plantilla lo que complica mucho el planteamiento de los partidos para Hansi Flick, ahora para el partido frente al Sevilla del fin de semana sufre una dolorosa pérdida.
Marc André Ter Stegen, Gavi, Raphinha, Fermín López, Joan García y ahora una nueva estrella, la enfermería del Barcelona parece no tener más cupo en este inicio de temporada.
El jugador se perdería de 2 a 3 semanas
La mala suerte no para con los culés y ahora es Lamine Yamal quien volvió a caer lesionado, la joven estrella del futbol mundial que venía de recuperarse de unas molestias recayó de su lesión después del partido de Champions frente al PSG y ahora estará de baja de 2 a 3 semanas. El español venía sufriendo del pubis y acababa de volver, había jugado unos minutos en liga para después arrancar como titular en Champions y jugar los 90 minutos, tras el partido corría el rumor de que se había resentido, sobre todo por el bajón de nivel que tuvo en la segunda parte y hoy el equipo lo hizo oficial.
La lesión llega en un momento en el que el Barcelona no se podía permitir perder más jugadores, frente al Sevilla no tendrá a ninguno de sus dos extremos titulares, sin embargo, la lesión también coincide con la fecha FIFA por lo que el jugador del equipo culé no viajará con la selección y se quedará recuperándose. Recordemos que la primera lesión llegó tras el parón de selecciones pasado y el entrenador del Barcelona se pronunció muy molesto con las decisiones de Luis de la Fuente.
𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐍𝐄𝐖𝐒— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 3, 2025
The discomfort in the pubic area that player Lamine Yamal has been experiencing has reappeared after the match against PSG. He will be out for the Sevilla game, and the estimated recovery time is 2-3 weeks. pic.twitter.com/zFLebl67k5
Esto se perderá Yamal
Lamine no estará disponible para el partido de este fin de semana entre el Barcelona y el Sevilla, además se perderá los dos partidos de eliminatorias de su selección frente a Georgia y Bulgaria. De ahí en adelante todo serán especulaciones si llega o no al resto de partidos, con el Barcelona tras el parón se viene Girona en liga, Olympiacos en Champions y el 26 de octubre el clásico frente al Real Madrid.
