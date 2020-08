Amaranto Perea dio señales de cómo sería la llegada de James al Atlético

Uno de los fuertes rumores del mercado de fichajes en Europa es la posible transferencia de James Rodríguez hacia el Atlético de Madrid cuando finalmente se confirme su salida del Real Madrid. Aunque el presidente del equipo colchonero ha querido bajar la temperatura sobre su posible transferencia, la prensa en España sigue hablando del tema.

Para hablar de James y una posible llegada al Atlético de Madrid estuvo Amaranto Pérea en el programa ‘Supercombo del Deporte’ de RCN Radio Cali. El exjugador sabe muy bien lo que significa estar en el elenco de Simeone y no ocultó su deseo de ver allí a James.

“James es un jugador con mucho talento, estamos hablando de uno de los tres jugadores más importantes de la historia de nuestro fútbol. A mí lo que me sorprende es que sigamos pensando que este no es equipo para James”, señaló en primera medida.

“Hay mucho equipo grande que diseñaría un proyecto con ese jugador, tendríamos que hablar de cuál equipo se le ajusta mejor a él y él se quiere quedar en Madrid, el Atlético es un reto importante para él porque aún tiene la edad para ser importante. Me gustaría que se dé lo del Atlético para James”, agregó Amaranto.

Sobre cómo se definiría la llegada de James, Amaranto señaló: “Al final no creo que el ‘Cholo’ (Simeone) sea el único que tome las decisiones, hay una junta donde revisan y al final sí creo que el entrenador tiene mucha fuerza y decisión para que venga o no. Si el entrenador no lo quiere se hace más complicado”.

Y cerró elogiando al actual volante del Real Madrid: “Yo sí creo que cualquier entrenador querrá un jugador como James, yo creo que las dudas están más por las lesiones que él ha sufrido, ojalá haya podido fortalecer sus problemas físicos y que donde sea que vaya debe saber que necesita tomar el rumbo porque él es un jugador importante para la Selección Colombia”.