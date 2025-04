Ancelotti enciende alarmas en el Real Madrid: "si eso quieren, fichen a otro entrenador"

Carlo Ancelotti defiende su forma de gestionar el equipo

El exitoso entrenador, ganador de cinco trofeos de UEFA Champions League (2 con el Milan y 3 con el Real Madrid), habló en rueda de prensa previa al compromiso de liga española y fue tajante con su postura de armonía para manejar el grupo de jugadores, advirtiendo que si la hinchada o la prensa sugiere que falta mano dura en la plantilla en él no la van a encontrar.

“Siempre que hay problemas te hablan sobre tu mano blanda o izquierda; pasó en mi primera etapa. Intento manejar la relación con las personas por lo que soy. En una relación tienes que mostrar lo que eres. Esta temporada me he enfadado muchas veces, pero eso no significa tener mano dura”, dijo Ancelotti.

“Mi carácter es el de ser una persona abierta y tener relaciones al mismo nivel, respetando y siendo respetado. ¿Por qué soy de mano izquierda? Porque nadie ha tenido relación conmigo siendo de mano derecha. Otros clubes me decían ‘tienes que usar el látigo’, pero no soy capaz; si eso quieren, fichen a otro, para mí, no es la manera”, explicó el italiano.