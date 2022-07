Ancelotti echa de menos a Benzema: “cuando no está nos falta algo”

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, analizó la derrota de su equipo 0-1 frente al Barcelona en un partido en el que consideró que en la primera mitad les faltó “un poco de calidad” que sí se vio en la segunda y no dudó en reconocer que la ausencia del francés Karim Benzema hace que les falte “algo”.

"Benzema es el mejor jugador del mundo, está claro que cuando no está nos falta algo”, comentó el técnico en declaraciones recogidas en la web del club.

Además, en declaraciones en la zona mixta del Allegiant Stadium de Las Vegas (Estados Unidos) desveló sus planes con el delantero galo y con el equipo de cara a preparar lo mejor posible la Supercopa de Europa contra el Eintracht de Fráncfort del 10 de agosto en Helsinki (Finlandia).

"Contra el América jugará 45 minutos y jugará más el día 30, donde probaré el equipo que jugará la Supercopa. No hay nadie en el mundo que pueda reemplazar a Karim", amplió.

Un Ancelotti que se mostró contento con el partido de su equipo a pesar de la derrota: “En la segunda parte hemos manejado mejor el balón. En la primera hemos defendido bien, con un bloque bajo, pero faltaba un poco de calidad que sí se ha visto en la segunda mitad", declaró.

“Buen partido, buena intensidad, sobre toda la primera parte. He intentado poner a los nuevos para que se adapten al juego del equipo. Ha sido un partido igualado. He intentado dar minutos a todos por la condición física. El partido me ha gustado ante un rival muy fuerte”, completó.