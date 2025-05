Ancelotti encontró al culpable de la derrota en el clásico: "mal y punto"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, recordó tras caer en el clásico del fútbol español en Barcelona (4-3), que le faltaban "cinco defensas", tras ser crítico con la labor defensiva de su equipo, remontado en quince minutos tras dos goles tempraneros de Kylian Mbappé.



"En un partido de este nivel tienes que defender y atacar bien, hemos atacado bien buscando la oportunidad pero en los 30 minutos de la primera parte se podía hacer obviamente mejor en defensa. Hemos cometido errores que han costado los goles", analizó.



"Se pudo defender mejor pero no hay que olvidar que nos faltaban cinco defensas", apuntaló. "Teníamos que defender mejor en algunos aspectos y el partido de hoy es bastante evidente. No hemos defendido mal por tener el bloque bajo, hemos defendido mal y punto. Porque con el bloque bajo es más sencillo defender. Hemos regalado algunas oportunidades y nos han castigado".

Pese a la crítica a la labor defensiva de sus jugadores, el técnico italiano ensalzó la actitud que tuvieron en el clásico y recordó las dos acciones finales con las que tuvieron en su mano evitar la derrota.



"Hemos tenido la oportunidad de hacer el 4-4 dos veces. El partido ha sido competido, de lucha, igualado hasta el ultimo segundo. Hemos tenido el balón para el 4-4, lo hemos marcado luego en fuera de juego", dijo.



"He visto un partido entre dos grandes equipos. No hay nada que reprochar a mi equipo a nivel de actitud y compromiso. Ha sido total y no ha salido bien el resultado pero lo hemos competido hasta el último minuto", agregó.

El triplete de Kylian Mbappé no dio puntos al Real Madrid en una Liga que queda virtualmente sentenciada. "Mbappé lo ha hecho bien. En ataque las oportunidades que hemos tenido han sido muy claras, hemos atacado bien a la espalda, intentando evitar el fuera de juego que podía haber marcado dos más. A nivel ofensivo el equipo tenía la idea clara".



Por último, no reconoció Ancelotti que haya dirigido su último clásico. "Lo que dije ayer, es el último de la temporada y ahora hay que terminar bien. Faltan tres partidos y hay que intentar ganar los tres", sentenció.