Ancelotti: “Es la oportunidad para mostrar la calidad" ante Athletic de Bilbao

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró que el partido de mañana miércoles frente al Athletic Club “es una oportunidad para mostrar la calidad de la plantilla” al acumular hasta diez bajas entre positivos en coronavirus y lesiones.

“Será un partido muy entretenido y difícil. Vamos a jugar en un ambiente que me gusta mucho, como es San Mamés. Tenemos bajas, pero esto puede ser una oportunidad para mostrar la calidad de la plantilla”, aseguró en rueda de prensa.

Un Ancelotti que no consideró que su equipo tenga que cambiar algo tras el empate a cero en casa frente al Cádiz, en un partido en el que disparó a puerta en 36 ocasiones.

“Es cuestión de efectividad. Uno de mis primeros entrenadores decía que cuando tu tienes el balón primero no encajas goles y segundo tienes más posibilidad de ganar. Pero el hecho es que solo con la posesión los partidos no se ganan. Tenemos que buscar más efectividad enfrente, más calidad, más habilidad para movernos cuando los espacios están cerrados”, comentó.

“No me preocupo por eso, hemos tirado muchos tiros a puerta y faltó un poco de calidad, pero esto puede pasar. El partido contra el Athletic demostró que juega un partido más vertical y agresivo, va a ser un partido distinto al del Cádiz”, añadió.

El técnico italiano comentó lo que quiere él de la posesión del balón: “Determina el control y el ritmo que tú quieres poner en el partido. Y nada más. Cuanta más posición horizontal tienes, más riesgo tienes de sufrir contragolpes. Yo le pido a mis jugadores que tengan una posesión vertical”, analizó.

Un partido frente al Athletic en el que el belga Eden Hazard podría sumar dos titularidades de forma consecutiva con el Real Madrid desde hace dos años y un mes, algo que todavía está sopesando Ancelotti.

“Es una evaluación que tengo que hacer. Lo vamos a hacer hoy después del entrenamiento. Ayer estaba bien y ha hecho un trabajo de recuperación como los otros. Hoy se entrena y después lo evaluaremos”, dijo.

“Ahora Hazard está entrenando desde hace un mes con intensidad y con ritmo. Si lo pongo mañana, no va a arriesgar en cuanto a problemas físicos. Claro que un jugador que no está acostumbrado a jugar cada tres días puede tener más riesgo”, completó.

Además, analizó su posición sobre el campo: “Es bastante claro que no es un extremo que juega por fuera, como puede ser Vinicius, es un extremo al que le gusta la banda izquierda o detrás del delantero. Ha jugado por la derecha contra el Cádiz, pero nunca ha jugado en la línea. Él prefiere jugar atrás del delantero y es una opción que tenemos que evaluarla porque quiero que esté cómodo en la posición en la que juegue”.

Del que sí confirmó la titularidad fue de Vinicius, quien encadenará 22 partidos seguidos de inicio: “Mañana va a jugar y está bien físicamente. Juega porque está aportando mucho. No veo cansancio en él. Está muy motivado y para nosotros es muy importante, sobre todo en un partido como el de mañana en el que necesitamos a un equipo que sea listo y que meta la misma energía que mete el Athletic”, desveló.

Ancelotti confirmó que Luka Modric sigue siendo baja y adelantó que Dani Ceballos se suma a la lista de ausentes.

“Modric en este momento no puede entrenar porque no está bien. Sea lo que sea, positivo o negativo, está cansado y tiene fiebre. En este caso, Modric no está entrenando porque no se encuentra bien”, dijo sobre el croata.

Ceballos está muy bien. Se ha quedado fuera mucho tiempo y ha tenido una pequeña sobrecarga. No va a estar en la convocatoria, pero muestra mucha calidad y muchas ganas de volver. Para mañana no voy a arriesgar a nadie; el próximo año será una parte importante de la plantilla”, aseguró sobre el centrocampista español.

También, el técnico italiano se mostró sorprendido porque al Real Madrid le hayan pitado dos penaltis en todo 2021: “Me parece raro, pero esto es lo que ha pasado en 2021. Ojalá en 2022 podamos tener más suerte”, comentó.