Ancelotti estalla contra La Liga y confiesa ventaja a Barcelona y Atlético

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, reconoció que sus jugadores "no han recuperado" el desgaste realizado en la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, en la noche del miércoles, y criticó el poco descanso que tendrán jugando el sábado en Liga a las 18:30 CET (-1 GMT) ante el Villarreal, una cita en la que ante la falta de frescura aseguró que necesitan "un partido inteligente".



"Mañana hay que hacer un esfuerzo extra, no podemos tener la energía, la frescura, porque no tenemos tiempo necesario, pero podemos meter en el campo la calidad, una actitud buena, jugar un partido inteligente sin que sea de ida y vuelta. No hay solo una manera de ganar, se puede hacer defendiendo bien y jugando un partido inteligente", analizó.



El Real Madrid apenas entrenó un día antes del partido, en una sesión que no llegó a la hora de duración, dando prioridad Ancelotti al descanso. "Estamos todavía en momento de recuperación, ha pasado muy poco tiempo y no han recuperado todos los jugadores. Estaremos mejor mañana", dijo.



"El Villarreal es un rival que siempre es complicado y que está bien. Hay que jugar un partido inteligente para intentar ganarlo", reconoció 'Carletto' que admitió que tiene que hacer más trabajo psicológico con su plantilla para el partido. "Hay que empujar más a los jugadores a nivel de motivación que ante el Atlético de Madrid en octavos de final, porque la motivación en 'Champions' llega sin hacer nada. Mañana hay que empujar más al equipo", añadió.

Pendiente del estado de Vinícius Junior para decidir si puede ser titular, Ancelotti hizo una defensa a ultranza del brasileño sin aceptar que este curso no ha sido tan desequilibrante en los días grandes.



"Un jugador como Vinícius para mí es indiscutible. Puede hacer un partido mejor o peor, tener momentos mejores o peores, pero es indiscutible. No lo discuto si a veces no juega bien y falla. Es tan importante para este club que por esto no lo puedo discutir", manifestó.



Ancelotti puso en valor la temporada que está realizando su equipo, con opciones de títulos grandes en marzo pese al calendario que están encarando.



"Estos días he pensado que, a pesar de todas las dificultades, llegamos a marzo en las tres competiciones más importantes, peleando y luchando. Estamos ahí y nunca ha pasado los tres últimos años. Es la primera vez que al parón de marzo nos vamos estando en la pelea. Es muy bueno, podemos mejorar pero lo estamos haciendo bien y podemos hacerlo mejor", dijo en un mensaje de optimismo.

Por último, celebró la llamada de Raúl Asencio por la selección española: "Lo hemos celebrado porque es una muy buena noticia para él que se ha merecido con el trabajo y la seriedad. Desde que ha llegado al primer equipo lo ha hecho muy bien, con gran compromiso, calidad y seriedad. Esperemos que sea la primera de muchas convocatorias para él".