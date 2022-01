Ancelotti: “Hazard está en la planificación de la próxima temporada”

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, confirmó la titularidad del belga Eden Hazard este domingo frente al Elche y también que su futuro pasa por seguir en la capital de España, ya que aseguró que “está en la planificación de la próxima temporada”.

“Está en la planificación de la próxima temporada”, dijo el técnico en rueda de prensa después de comentar que no le molestan las repetitivas preguntas por Hazard y otros futbolistas que no juegan y que intenta ser honesto en sus respuestas.

“Habitualmente, sí estoy cansado, me duermo. Si tú me ves despierto, significa que no estoy cansado. La atención que tiene el Real Madrid es esto. No son preguntas que me puedan cansar e intento ser en la respuesta lo más honesto posible”, declaró.

Un Ancelotti que previamente confirmó que Hazard volverá a ser titular un mes y un día después del último partido, en Copa del Rey frente al Alcoyano.

“Sí. Es un buen día (para que sea titular). Ojalá que sea un buen día”, contestó con una sonrisa.

El belga, junto al español Isco Alarcón, fueron decisivos en Copa frente al Elche tras anotar los dos tantos de la victoria a pesar de no tener un gran protagonismo esta temporada. El italiano habló de ellos y del galés Gareth Bale, que suma cinco meses sin ponerse la camiseta del Real Madrid.

“Todas las relaciones las trato de la misma manera. Isco no ha tenido lesiones en esta parte de la temporada, los otros dos las han tenido… Bale se ha quedado fuera más tiempo que Hazard… cada uno tiene su tema distinto. Ahora vuelve Gareth, está mejorando, y volverá también (a jugar)”.

Sobre esta gestión de los jugadores habló el italiano al ser preguntado sobre si es difícil entrenar al Real Madrid.

“La dificultad que tiene un entrenador es la misma que puedes tener en el Real Madrid y en otros equipos más pequeños. Cuando intentas tratar con las personas, no solo con los futbolistas, es un problema de relación que puede pasar en cualquier sitio. En el Real Madrid aumenta porque se quedan fuera jugadores que podrían jugar en cualquier otro equipo, pero esta es la responsabilidad de estar en el Real Madrid”, comentó.