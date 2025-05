Ancelotti la ‘manda’ cambiada con Real Madrid: “Hasta el último día de mi vida”

Sin duda alguna, el partido que decide LaLiga tiene un atractivo adicional. El clásico entre el Barcelona y el Real Madrid del domingo 11 de mayo no solo podría dejar a los azulgranas con una amplia ventaja pensando en el título, sino que también sería el último clásico de Carlo Ancelotti como entrenador del cuadro ‘Merengue’.

Será un partido sumamente especial en el que el Real Madrid le podría dar a Carlo Ancelotti su última alegría en la institución. El italiano podría ser liberado después de los 90 minutos y se acercaría a firmar su contrato con Brasil. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) sueña con poder contar con ‘Carletto’ para las próximas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.

Si Real Madrid suma de a tres podría seguir en la pelea por quedarse con el título. En el caso de que no gane el cuadro madrileño, Carlo Ancelotti se podría despedir sin ninguna copa en la que puede ser su última temporada como entrenador del club.

Carlo Ancelotti brindó respuestas en la previa del clásico contra el Barcelona en Cataluña. La rueda de prensa fue muy emotiva con las palabras del italiano, que, evidentemente, suenan a despedida, pero que sentenció que su amor por la institución seguirá latente para el futuro, perdurando hasta el último día de su vida.

ANCELOTTI SINCERÓ SU AMOR POR EL REAL MADRID QUE DURARÁ PARA EL RESTO DE SU VIDA

Sin duda alguna, Carlo Ancelotti es uno de los directores técnicos más laureados en la historia del Real Madrid y contestó que siempre seguirá fiel al conjunto blanco. En la rueda de prensa le preguntaron por la luna de miel eterna con la institución española pese a todo lo que ha tenido que afrontar durante esta temporada.

El italiano inició, “la luna de miel con este club no se acaba, sigue y seguirá para siempre. El Real Madrid, como ha sido el Milan antes, son equipos que se quedan en el corazón más que otros. Es normal por el tiempo pasado aquí y por sentirme muy bien. Como entrenador no sé si seguirá, pero como todas las relaciones al principio hay mucha pasión y cuando baja sube el cariño. La luna de miel con el Real Madrid va a ser hasta el último día de mi vida".

Por su parte, el entrenador italiano no se dio el crédito del mejor entrenador del club, pues, afirmó que, “esto no lo sé, el Real Madrid es un club especial que merece una actitud especial del entrenador y de todos los que trabajan aquí. Es lo que siempre he intentado hacer cada día”.

Con esto, queda demostrado que la relación de Carlo Ancelotti con el Real Madrid seguirá latente hasta el último día de su vida. El entrenador afirmó que, esa relación tal vez ya terminó como director técnico de la institución.