Ancelotti pone la cara en el Real Madrid: "Agradezco que me critiquen"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aceptó de buen grado la crítica que ha recibido tras la eliminación de su equipo de la Copa del Rey.

El técnico reconoció que con sus decisiones "a veces aciertas y otras te equivocas" y confesó que se siente "más vivo" cuando encara malos momentos.

A la frase popular 'la derrota tiene cien padres pero la derrota es huérfana', respondió Ancelotti con buen talante, tras sentir que es el único señalado del encuentro perdido en San Mamés que costó el primer título del curso.

"Es verdad pero estoy acostumbrado, tengo tanta ilusión y tantas ganas de ser entrenador del Real Madrid que la crítica es bienvenida, me tiene despierto. Claro que me hace pensar más, es normal, agradezco que me critiquen porque me tiene más vivo", dijo en rueda de prensa.

"Estoy acostumbrado a esto, a vivir este tipo de momentos, es una confirmación de que soy el entrenador del Real Madrid. Siempre tienes que tomar decisiones, a veces aciertas y otras te equivocas. Es bastante normal en nuestro trabajo, nada nuevo", añadió.

Vea también: Noche amarga de Cristiano: el United cayó eliminado de la FA Cup ante el Boro

De las decisiones que tomó por las ha sido criticado, Ancelotti enfocó la de hacer jugar de titular al brasileño Vinícius con el cansancio que arrastraba pero no la ausencia de minutos a Eden Hazard ni Gareth Bale.

"He arriesgado un poco con Vinícius creo, lo podía poner la segunda parte. Lo podemos hablar pero el jugador es verdad que sabía que estaba un poco cansado pero creía que podía aportar al equipo. Se puede opinar por la presencia de Vinícius, del resto hay poco que decir, puse a Casemiro y Rodrygo que no habían jugado, y la elección de delantero centro busque gente rápida y luego cambié con Isco", explicó.

Le puede interesar: Chelsea confirmó una baja por lesión para el Mundial de clubes

Restó importancia a las risas de Gareth Bale tras ver calentar a Hazard sin que luego saltara al césped y explicó la razón por la que volvió al banquillo. "No he visto este episodio, no sé lo que ha pasado ni por lo que Bale se ha reído, no es una cosa tan importante".

"Quería meter a Hazard y Ceballos en las prórroga, por ese motivo calentaban y los rotaba, porque solo pueden calentar tres jugadores y para tener a todos calentados no puedes meter a seis. Es la regla y por eso a veces paran", argumentó.