Ansu Fati desespera en Barcelona: se reveló su nuevo equipo tras reunión clave

La relación de Ansu Fati con el FC Barcelona no parece ir por un buen camino y puede acabarse de manera definitiva después de una serie de lesiones y de muy pocos minutos que tuvo con Hansi Flick como director técnico campeón. Con los extremos ya definidos por el protagonismo de Lamine Yamal y de Raphinha, Ansu se quedó sin el puesto.

Aunque Ansu salió del Barcelona por una temporada para jugar en el Brighton & Hove Albion, el extremo español volvió a recaer en grandes lesiones que lo hicieron terminar con prontitud su vínculo en la Premier League y regresar como estaba predispuesto al elenco catalán, dado que era una cesión.

Sin duda alguna, por las situaciones extradeportivas, Ansu Fati se quedó en una joya que nunca logró explotar durante su estancia en Barcelona. Se fue Lionel Messi y el juvenil fue el encargado de heredar la mítica camiseta con el ‘10’ en su espalda y no estuvo ni cerca de honrarla como se debe.

Por la poca presencia en cancha, Ansu desespera en Barcelona y quiere activar su salida agilizando ofertas. De hecho, este martes 27 de mayo hubo una reunión entre Jorge Mendes, el extremo y el club para empezar a ver alternativas de cara a la próxima temporada que pueden decidir el futuro del atacante de 22 años.

EL NUEVO EQUIPO DE ANSU FATI

Esta salida promete ser ideal para el ibérico, por lo menos mientras gana regularidad. Sería una cesión al exterior y el equipo que está pendiente del extremo es nada más ni nada menos que el Mónaco. Los monegascos le pueden dar una solución a la carrera de Ansu Fati que quiere como sea una salida del elenco catalán para el futuro.

De acuerdo con Mundo Deportivo, al atacante le gusta mucho la opción de firmar con el elenco del principado porque ve en esto una gran oportunidad para su futuro y para desempeñarse de la mejor manera ofensivamente. Además, es un equipo que compite ante el dominio del PSG en la competencia y es un club que seguramente le tenderá la mano como ha hecho con tantos jóvenes.

Por ahora, lo que hace falta para definir el cambio de equipo de Ansu Fati es llegar a un acuerdo económico entre las partes. Por esta razón, al parecer no sería una venta definitiva, pues, se especula que podría ser una cesión, así como la del Brighton cuando el elenco inglés apostó por el delantero español.

Ansu Fati esperará lo que suceda en este martes cuando Jorge Mendes se reúna con Joan Laporta para definir el futuro del nacido en Guinea Bisáu. Ansu no sería el único jugador en salir para este mercado de fichajes del Barcelona.

LA SIGUIENTE BAJA DEL BARCELONA; JUGADOR NO TENDRÍA LUGAR

Y es que, hay otro futbolista joven que no tendría su futuro decidido en el Barcelona. Se trata nada más ni nada menos que de Iñaki Peña. El arquero que tuvo algunas presencias antes de la llegada de Wojciech Szcezsny será el sacrificado. Además de tener al polaco y a Marc-André Ter Stegen, se habla de que el elenco catalán quiere firmar a Joan García.

Todavía no hay contactos con clubes, pero todo parece indicar que Iñaki Peña no seguiría más en Barcelona, por lo menos no en la próxima temporada. Peña deberá buscar nuevos aires, como también lo hará Ansu Fati que ya tiene pie y medio en el Mónaco en calidad de cedido.