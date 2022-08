Ante el interés de varios 'grandes' por Johan Mojica, ya se sabe en dónde jugará

En el mercado de verano, han sido varios los equipos que han mostrado interés en el lateral izquierdo Johan Mojica, quien tuvo una campaña bastante interesante con el Elche de la primera división de España, siendo rotulado como el mejor de Europa en su posición, basado en la data.

No obstante, el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, aseguró este miércoles, en rueda de prensa, que el club ilicitano no contempla la posible salida del equipo en el actual mercado de verano del internacional colombiano Johan Mojica, jugador que está en la órbita de varios equipos.

El club ilicitano, de la Primera división española, ya remitió meses atrás, a través de su propietario, el empresario argentino Christian Bragarnik, al pago de la cláusula de rescisión del jugador, de 5,5 millones de euros, ante el posible interés por el colombiano, uno de los pilares del equipo ilicitano.

“Trabajamos para que Mojica siga con nosotros y en principio no aventuramos ningún movimiento de mercado en ese sentido”, señaló el presidente, quien precisó que “eso no significa que no se pueda producir”.

“Pero no barajamos esa posibilidad”, reiteró Buitrago, quien mostró su satisfacción tras la reciente incorporación del centrocampista portugués Domingos Quina.

El presidente, tras el fichaje del jugador luso, no se atrevió a dar por cerrada la plantilla, ya que recordó que el plazo expira a final de mes y recordó que la dirección deportiva “no trabaja solo en el mercado de fichajes sino durante todo el año”.