Así se jugará la fecha 28 de la Liga de España en la reanudación del torneo

Quedan once emocionantes fechas para la conclusión de La Liga española y tras cerca de tres meses sin partidos el fútbol está listo para volver a la actividad. El partido encargado de abrir la fecha 28 de la competencia será Sevilla vs Betis, clásico andaluz que estará lleno de emociones y en el que se dará algo histórico, pues se deberá jugar en un estadio Ramón Sánchez Pizjuán que no tendrá presencia de público.

De igual manera, el puntero Barcelona, tiene todo listo para el regreso, con un recuperado Luis Suárez y un Lionel Messi en buenas condiciones, luego de sufrir algunas molestias musculares tras la primera semana de prácticas. En cuanto a Real Madrid, Hazard y Asensio serán las altas, por lo que Zidane también recibió buenas noticias y con el único que no podrá contar es con Luka Jovic, quien no se recuperó tras las molestias al inicio de los entrenamientos.

Bajo este panorama, estos son los horarios y los canales para ver la Liga Española en su jornada de reanudación, en la que tendrá grandes encuentros, empezando por el primero el clásico de apertura:

Jueves 11 de junio

Sevilla FC vs. Betis - 3:00 p.m. (ESPN 2)

Viernes 12

Granada vs. Getafe - 12:30 p.m. (DirecTV)

Valencia CF vs. Levante - 3:00 p.m. (DirecTV)

Sábado 13

Espanyol vs. Alavés - 7:00 a.m. (ESPN)

Celta vs. Villarreal - 10:00 a.m. (ESPN)

Leganés vs. Valladolid - 12:30 p.m.

Mallorca vs. FC Barcelona - 3:00 p.m. (ESPN 2)

Domingo 14

Athletic Bilbao vs. Atlético de Madrid - 7:00 a.m. (DirecTV)

Real Madrid vs. Eibar - 12:30 p.m. (DirecTV)

Real Sociedad vs. Osasuna - 3:00 p.m.