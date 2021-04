Athletic de Bilbao vs Barcelona: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

El Athletic de Bilbao afronta contra el Barcelona su segundo asalto para intentar ganar la Copa del Rey, tras perder la de 2020 hace dos semanas frente a la Real Sociedad, en un duelo entre los dos clubes más laureados de la historia de ese trofeo.

ATHLETIC DE BILBAO VS BARCELONA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Athletic de Bilbao vs Barcelona se puede ver en DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports. En Estados Unidos transmite ESPN+ y En México lo hace BSky HD, Blue To Go Video Everywhere. DAZN, TeleCinco Espana 1 llevan el juego por televisión en España.



España: 9:30 pm

Colombia: 2:30 pm

Argentina: 4:30 pm

México: 2:30 pm

Estados Unidos: 3:30 pm (este), 1:30 pm (pacífico)

El Athletic tiene su segunda oportunidad consecutiva de sumar un 25º título de Copa del Rey, tras la que tuvo hace quince días frente a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey 2020, pospuesta por la pandemia.

Los 'Leones' cayeron 1-0 en la primera final vasca de la historia de la Copa, por lo que ahora tienen una nueva oportunidad de levantar un trofeo que no ganan desde 1984, precisamente contra el Barcelona.

Desde que ganara esa Copa hace 37 años, el Athletic ha llegado a cinco finales, de las que tres fueron contra el Barça, todas ellas perdidas, la última en 2015 cuando cayó 3-1.