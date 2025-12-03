Athletic vs Real Madrid EN VIVO hora y canal para ver Liga Española

Athletic Club de Bilbao y Real Madrid juegan en partido adelantado de la fecha 19 de la Liga Española, un encuentro que promete ser muy parejo y en el que ambos equipos necesitan una victoria urgente.

El partido se adelantó para que ambos puedan participar en la Supercopa de España sin necesidad de mover el calendario, teniendo en cuenta que ambos equipos empiezan su participación en Copa del Rey más adelante.

El Bilbao llega a este partido sin convencer del todo en liga, 20 puntos, producto de 6 victorias, 2 empates y 6 derrotas que lo dejan por fuera de la pelea de competiciones europeas.

El Madrid por su lado, llega con una seguidilla de empates y acumula más de 3 partidos sin conocer la victoria en liga, con 33 puntos está segundo a 4 del Barcelona pero con un partido menos.