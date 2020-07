Atlético de Madrid goleó a Mallorca y se sitúa en la próxima Champions

En juego correspondiente a la fecha 34 de la Liga Española, Atlético de Madrid goleó al Mallorca en el estadio Wanda Metropolitano y se mantiene en la tercera casilla, firme en su cupo para la próxima Champions League. El colombiano Santiago Arias fue suplente en los colchoneros y Juan Camilo 'Cucho' Hernández sí fue inicialista en la visita.

Dos goles de Álvaro Morata, uno de ellos en la repetición de un penalti que falló primero, dieron al delantero madrileño el desquite a su poco protagonismo en este reinicio liguero y, junto al gol final de Koke, llevaron al Atlético a derrotar al Mallorca (3-0) para sumar distancia en la tercera plaza.

El ariete madrileño, últimamente segunda opción rojiblanca tras Diego Costa, demostró que también atesora pólvora en su botas, aunque los penaltis se le atraganten, como a él en el Camp Nou. Su primer lanzamiento lo paró Manolo Reina, pero fue invalidado porque el defensor serbio Aleksandar Sedlar entró al área. Repitió, marcó, y sentenció antes del descanso con un gol a pase de Marcos Llorente.



En esos 49 minutos dejó zanjado el Atlético un partido que le permite incrementar su racha a catorce partidos sin conocer la derrota, con 17 puntos de 21 posibles en la reanudación liguera y tercero de la tabla con 62 puntos, cinco sobre el Sevilla, que tiene un partido menos.



Máximo rédito de un duelo más bien discreto en cuanto al juego local, incluso en la efectividad, ya que el portugués Joao Félix, también titular este viernes, marró varias ocasiones claras ante un Mallorca valiente en su puesta en escena, agitado por la calidad del extremo japonés Take Kubo, un espectáculo por la banda derecha.



Los de Vicente Moreno, que llegaban esperanzados en su búsqueda de la salvación tras golear por 5-1 al Celta de Vigo y acercarse a cinco puntos de la salvación, prácticamente repitieron once excepto las ausencias obligadas por sanción o lesión. Uno de los reemplazos, el central serbio Aleksandar Sedlar, fue protagonista negativo por un agarrón en el área flagrante que llevó al penalti del 1-0.



Sorprendió el Mallorca en el Wanda Metropolitano, porque no optó como Valladolid o Alavés por darle el balón al Atlético y esperar. Todo lo contrario, en cuestión de cinco minutos hizo su primera floritura Kubo, antes del minuto 10 ya había cedido a Álex Pozo para que pisara área y poco después probó al portero Jan Oblak con un disparo raso. El japonés era el socio favorito de todos.



Un Atlético pasmado fue agitado por Llorente, con un nuevo robo y salida a la carrera que no encontró rematador, al que siguió un gran pase de Saúl para el desmarque al área del joven lateral Manu Sánchez, que no consiguió dar un pase bueno a Morata, y un posterior remate alto de Carrasco tras un taconazo del '9' rojiblanco.

Amagaban sin dar los locales, que volvían a encontrarse con su falta de precisión en los penaltis, como en el Camp Nou. Esta vez fue Morata, que provocó la pena máxima al sufrir un agarrón continuado de Sedlar y se encontró con un acertado Manolo Reina, pero el árbitro Alberola Rojas lo hizo repetir porque Sedlar entró en el área antes del lanzamiento. Morata repitió y esta vez marcó.



Tampoco era el día de Joao Félix, que antes del penalti había desperdiciado un balón franco que le dejó Carrasco en el área enviándolo a las nubes, y justo después del 1-0 echó por la borda un pase atrás de Llorente tras un nuevo desmarque del madrileño. Joao, en lugar de rematar de primeras, controló y disparó muy alto.



La falta de contundencia rojiblanca dio alas a Kubo, de nuevo estelar por el carril derecho, regateando a Manu Sánchez y Koke, al que solo pudo detener Giménez. Fue solo una chispa, porque acto seguido llegó el segundo gol, un robo entre Trippier y Koke al borde del área visitante que acabó con Llorente ganando la línea de fondo y sirviendo un balón perfecto para que Morata empujara el 2-0.



No se enfriaron los ánimos del Mallorca, ni por el descanso ni por el resultado, que siguieron buscando en la segunda mitad. Nada más iniciarse, entró por la banda derecha Pozo y puso un pase al colombiano Cucho Hernández, cuyo disparo raso se fue desviado.



También hizo pupa por su carril izquierdo Kubo, regateando en la liga de fondo hasta encontrarse de nuevo por Giménez, lo que llevó a Simeone a retirar al canterano Manu Sánchez para sacar a Renan Lodi. Antes ya había introducido a Vitolo y Correa, por Carrasco y Joao, y a Costa por el bigoleador Morata. Vicente Moreno no perdió ambición introduciendo a Lago Junior, Salva Sevilla y Abdón Prats.



La brega de Costa y el picante de Correa permitieron asustar al Atlético, que rozó el tercero con un fuerte disparo de Lodi al larguero; pero fue Koke quien cerró el duelo aprovechando un balón muerto tras un despeje de Baba para disparar desde fuera del área y marcar. El colofón a un partido rentable del Atlético y una jornada menos para la contrarreloj por la salvación del Mallorca.



- Ficha técnica:



3 - Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Manu Sánchez (Lodi, min. 62); Llorente, Koke, Saúl (Thomas, m. 80), Carrasco (Vitolo, m. 54); Joao Félix (Correa, m. 54) y Morata (Diego Costa, min. 62).



0 - Mallorca: Reina; Pozo, Aleksandar Sedlar, Antonio Raillo, Fran Gámez (Sastre, m. 70); Take Kubo, Baba (Chavarria, m. 80), Febas (Salva Sevilla, m. 57), Dani Rodríguez; Trajkovski (Lago Junior, m. 57) y Cucho Hernández (Abdón Prats, m. 70).



Goles: 1-0, m. 29: Morata, de penalti. 2-0, min. 49: Morata. 3-0, m. 79: Koke.



Árbitro: Arberola Rojas (C. Castilla-La Mancha). Amonestó a los locales Saúl (m. 44) y Digo Costa (min. 67) y al visitante Sedlar (m. 26)



Incidencias: partido correspondiente a la trigésima cuarta jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio Wanda Metropolitano sin público.



En los prolegómenos del encuentro, el capitán del Mallorca Xisco Campos le entregó al capitán del Atlético Koke Resurrección, una camiseta con el nombre de Virginia Torrecilla, jugadora del Atlético femenino que se está tratando de un tumor cerebral.