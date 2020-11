Atlético de Madrid vs Barcelona: hora y canal en Argentina, España y EE.UU.

Aun sin el impacto de Luis Suárez, baja por covid-19, y Sergio Busquets, lesionado, el Atlético de Madrid-Barcelona propone un examen parcial por la Liga en el Wanda Metropolitano, que expone la evolución del equipo rojiblanco, comprueba el proyecto de Ronald Koeman y enfrenta a Diego Simeone con un triunfo aún inalcanzable para él en esta competición.

Atlético de Madrid vs Barcelona: hora y canal de Tv para ver el partido en Argentina y España

El partido Atlético de Madrid vs Barcelona se puede ver en ESPN 2 en toda Sudamérica, así como ESPN Play si está en internet. En España transmite Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga y Movistar+. Para Estados Unidos, la señal va por beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS y Fanatiz USA. También puede seguir el juego en Antena2.com.

Argentina: 5:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 1:00 pm (pacífico)

España: 9:00 pm

México: 3:00 pm

Hay más presión para el Barcelona, seis puntos y cinco puestos por debajo del Atlético, ya con siete partidos jugados por los dos. También tiene más dudas el conjunto azulgrana -ganador de sólo uno de sus cinco duelos más recientes del campeonato- que el rojiblanco, el único aún invicto en esta Liga, subido en una sensacional racha de 23 jornadas sin perder en el torneo -la mejor de la actualidad en cada una de las Ligas de Europa- y con cuatro triunfos seguidos.

Tan cierto como que el Atlético de Simeone jamás le ha ganado en la Liga. Sí en la Liga de Campeones, en dos ocasiones, o en la Supercopa, otra, y también una vez en una Liga entera, en 2013-14, pero nunca a 90 minutos en la competición que marca el día a día, ya con 17 enfrentamientos entre sí: once derrotas y seis empates.

El Barcelona también fue el último ganador visitante en el Wanda Metropolitano, el 1 de diciembre de 2019, por 0-1. Y uno de los únicos tres en sus 61 choques de Liga en su espectacular estadio. Desde entonces, el Atlético no pierde en casa -18 duelos invicto-. El goleador decisivo ese día fue el de casi siempre: Lionel Messi. Sus números contra el Atlético son imponentes: 32 goles.