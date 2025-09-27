Atlético de Madrid vs Real Madrid EN VIVO, 27 de septiembre: hora y canal para ver Liga de España

Lejos de sus mejores inicios de temporada, el Atlético de Madrid no luce su comienzo ideal en las primeras seis fechas y tendrá la oportunidad de corregir sobre la marcha la situación actual. Ni en la Champions ni en la Liga de España ha podido dar crédito de ese millonario mercado de fichajes confirmando jugadores como Matteo Ruggeri, Giacomo Raspadori, David Hancko, entre otros.

El comienzo del Atlético ha sido desilusionante, especialmente por ese tema de lo que han gastado en el mercado y que no se ha visto reflejado con los resultados ideales. En seis partidos disputados, los ‘Colchoneros’ llegan a este derbi con nueve puntos producto de dos victorias, tres empates y una derrota.

Un triunfo de Atlético de Madrid en el derbi le permitirá recuperar la confianza en esta séptima fecha para poder escalar posiciones, pues, los tres puntos lo dejarán parcialmente en el top 5 de la clasificación con 12 unidades.

Por su parte, el Real Madrid tiene que dar el golpe a su acérrimo rival en un momento propicio para poder sacar diferencias considerables y seguir por la racha ganadora en esta Liga de España. Los dirigidos por Xabi Alonso suman 18 puntos de 18 posibles.

Puntaje perfecto con rivales que todavía no se acercan al nivel histórico del Atlético. Esta será la primera prueba de fuego de Xabi Alonso y del Real Madrid contra un rival de mucho prestigio y de gran nivel que no se la pone fácil en cada edición del derbi madrileño.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER ATLÉTICO DE MADRID VS REAL MADRID POR LA SÉPTIMA FECHA DE LA LIGA DE ESPAÑA ESTE SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE

El partido entre el Atlético de Madrid vs Real Madrid marcará un juego de realidades distintas entre un club que quiere mantenerse en la parte alta, mantener la racha de puntaje perfecto, mientras que el otro juega para escalar posiciones y sumarse a los primeros puestos tras un mal arranque de temporada. El juego iniciará a partir de las 9:15 de la mañana, hora de Colombia y podrá verse a través de DSports.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 9:15 A.M.

México: 8:15 A.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 10:15 A.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 11:15 A.M.