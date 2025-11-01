Actualizado:
Sáb, 01/11/2025 - 08:17
Barcelona anuncia regreso de dos futbolistas claves; pero sufre la baja de Pedri
El equipo catalán se alista para el partido de liga española contra el Elche.
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado que el delantero Robert Lewandoswki y el mediapunta Dani Olmo ya están recuperados de su respectivas lesiones y que la estrella del equipo, el extremo Lamine Yamal sigue arrastrando molestias en el pubis.
"Lamine nota alguna molestia y algo de dolor algunos días, pero está evolucionando bien", ha explicado Flick en la previa del partido de LaLiga contra el Elche de este domingo, que ha estado hablando con el '10' después del entrenamiento.
En este sentido, el preparador germano ha explicado que la comunicación con Lamine Yamal es clave para poder dirigir al jugador: "Los dos somos muy sinceros el uno con el otro y es como funciona. Yo siempre lo voy a proteger y apoyar. Es un futbolista y un tipo fantástico, pero también muy joven, y vamos a seguir por este camino".
Barcelona recupera dos futbolista, pero pierde a Pedri
Respecto a Lewandowski y Olmo, ha confirmado que ambos entrarán en la convocatoria para recibir al conjunto ilicitano en el Estadio Olímpico Lluís Companys, pero que tendrá que ver "cuánto pueden jugar mañana y cómo se adaptan" después de perderse los tres últimos partidos.
Quien no podrá jugar ante el Elche es el centrocampista Pedro González 'Pedri', que además está sancionado tras su expulsión en el Bernabéu pero que acabó lesionado en el último Clásico y estará alrededor de un mes de baja por una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda.
Un diagnóstico que Flick ha reconocido que le sorprendió. "Después del partido en Madrid solo notó una pequeña molestia, un poco de fatiga, pero cuando lo revisamos vimos que estaba lesionado", ha desvelado.
"Tenemos que asumir que nos falta uno de nuestros principales jugadores. Pedri nos da mucha estabilidad, pero tenemos que apañarnos sin él y esperemos que pueda volver muy pronto", ha lamentado.
Hansi Flick es optimista frente a las lesiones que sufre el Barca
En cualquier caso, el técnico del conjunto azulgrana ha asegurado no estar preocupado por la plaga de lesiones que asola al Barça: "A veces, las cosas van así y tenemos que aceptarlo. Pero estamos en noviembre y queda mucho hasta el final".
Además, la recuperación del portero Joan García, "que está entrenando los últimos días y se le ve bien", va "por el buen camino", según ha apuntado, por lo que poco a poco se va vaciando la enfermería azulgrana.
Fuente
Agencia EFE / Antena 2