Barcelona anuncia regreso de dos futbolistas claves; pero sufre la baja de Pedri

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha confirmado que el delantero Robert Lewandoswki y el mediapunta Dani Olmo ya están recuperados de su respectivas lesiones y que la estrella del equipo, el extremo Lamine Yamal sigue arrastrando molestias en el pubis.



"Lamine nota alguna molestia y algo de dolor algunos días, pero está evolucionando bien", ha explicado Flick en la previa del partido de LaLiga contra el Elche de este domingo, que ha estado hablando con el '10' después del entrenamiento.



En este sentido, el preparador germano ha explicado que la comunicación con Lamine Yamal es clave para poder dirigir al jugador: "Los dos somos muy sinceros el uno con el otro y es como funciona. Yo siempre lo voy a proteger y apoyar. Es un futbolista y un tipo fantástico, pero también muy joven, y vamos a seguir por este camino".

