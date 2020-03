Barcelona anunció seis medidas para evitar el contagio del coronavirus

El FC Barcelona ha anunciado este martes en un comunicado que, "dada la situación generada por la transmisión del coronavirus", y con el objetivo de "preservar la protección e integridad de sus socios, peñistas, aficionados, deportistas, visitantes y empleados", ha tomado las siguiente medidas recomendadas por "las autoridades sanitarias competentes".



1. Celebrar a puerta cerrada, durante al menos las dos próximas semanas, todos los partidos de competiciones profesionales, de aficionados y formativas.

Lea también: América logró valiosa victoria en Libertadores tras derrotar a U.Católica en Chile



2. Cancelar el Torneo Barça Academy World Cup que debía celebrarse en Barcelona durante esta Semana Santa y suspender la actividad en las Barça Academy de China, Japón, Dubai y Kuwait, así como eventos de algunos Barça Academy Clinics.



3. Cancelar los desplazamientos de los equipos formativos a torneos y partidos amistosos durante los meses de marzo y abril.



4. Suspender las actividades del área social relacionadas con el partido de LaLiga ante el Leganés, del próximo 22 de marzo, en el Camp Nou, como la acción de Palco Abierto, la foto de los niños con el primer equipo y la acción Barça Héroes, que obsequia diferentes jóvenes socios a salir al terreno de juego de la mano de los jugadores del Barça.

De interés: "A mí no me preocupa el tema": presidente de Dimayor sobre coronavirus



5. Aplazar las actividades de la Fundación, como el festival en Bekaa (Líbano) con motivo del Día Internacional de la Mujer, varias acciones de Masía Solidaria y el campus que debía celebrarse en Lloret conjuntamente con la Fundación Guitart y Fundación Villavecchia y las acciones de visitas de jugadores y del Robot Pol a los hospitales. Y paralizar el programa en las escuelas del Líbano.



6. Pedir a los empleados que extremen las medidas preventivas de higiene y limitar los desplazamientos profesionales a los que se consideren imprescindibles.