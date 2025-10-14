Barcelona confirmó baja para el clásico vs Real Madrid: peor noticia

Quedan dos semanas para que el clásico Real Madrid vs Barcelona tome protagonismo en el Estadio Santiago Bernabéu en un vibrante partido que tendrá a Kylian Mbappé enchufado. Los dos clubes han sufrido bastante por lesiones y los azulgranas están a la expectativa de lo que pueda pasar con jugadores como Lamine Yamal o Robert Lewandowski.

Justamente, apareció una mala noticia para el Barcelona, que el Real Madrid podría celebrar después de que se confirmara la dura lesión de Robert Lewandowski, que no podrá recuperarse a tiempo para el clásico que será el domingo 26 de octubre. Los catalanes no podrán contar con el delantero polaco.

En el partido entre Lituania y Polonia por las Eliminatorias de Europa, Robert Lewandowski fue titular en el frente de ataque. Marcó un gol, pero tuvo una que otra molestia y se confirmó el peor escenario después de que terminara el partido de las clasificatorias.

LA LESIÓN DE ROBERT LEWANDOWSKI: SE PERDERÁ EL CLÁSICO CONTRA REAL MADRID

El FC Barcelona confirmó la lesión del polaco que no podrá estar en las siguientes fechas. En el comunicado del club azulgrana afirmaron que se trata de una lesión muscular en el bíceps femoral de su muslo izquierdo. Con esta situación, el delantero goleador no estará por más de dos semanas.

Sin duda alguna, es una dura noticia para las aspiraciones de Hansi Flick que no podrá contar con el atacante. Aunque afirmaron que su regreso a las canchas se determinará con el tiempo de evolución de su golpe, desde España ya confirman que el polaco no estaría en el clásico.

Para ese clásico, también indican buenas noticias con los regresos de Lamine Yamal, Fermín y Ferrán Torres. Poco a poco, el club va recuperando jugadores en busca de llegar de la mejor forma para el primer encuentro ante el Real Madrid esta temporada.

Pese a esas recuperaciones, el club no podrá contar con estelares futbolistas como Joan García en el arco, Raphinha que será duda del juego y Dani Olmo que arrastra una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Habrá que esperar cómo responden los jugadores en busca de poder llegar a este encuentro del clásico español en cuestión de dos semanas.