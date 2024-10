Flick abrió la polémica antes del Clásico ante el Madrid: "Sabemos lo que puede pasar"

Barcelona se alista para lo que será el Clásico por la Liga de España ante Real Madrid. El elenco culé llega al duelo tras haber tenido una victoria bastante importante a mitad de semana contra Bayern Múnich, en el marco de la fase de grupos de la Champions.

Antes del duelo que definirá al líder del fútbol español, el entrenador azulgrana, Hansi Flick, habló en rueda de prensa sobre lo que puede ser el partido. El Alemán mencionó varios aspectos claves como la importancia de Lamine Yamal y el estilo de juego del club.

Una de las situaciones por las que fue consultado el entrenador del conjunto catalán fue el posible impacto del arbitraje. Allí, el ex Bayer apuntó su opinión al respecto tras varios años de experiencia dirigiendo en la élite del balompié mundial.

Expectativa para su primer Clásico

"Para ser honesto, no pienso demasiado hoy. Puedo apreciar que tenemos ganas de jugar el partido. Y yo también. Será un partidazo".

Importancia del nuevo estilo de juego

"Tenemos nuestro planteamiento e ideas, ya las teníamos contra el Bayern y nos dimos cuenta de que teníamos que mejorar. En todos los partidos nos tenemos que adaptar al próximo partido y ahora toca adaptarnos al Real. Es como en todos los partidos, ahora jugamos contra el Madrid y todos los jugadores están muy preparados, pero confío en mis jugadores porque lo están haciendo genial. Después del 1-1 contra el Bayern nos fuimos arriba y eso es un buen síntoma porque significa que creemos en nosotros. Con más posesión y en los ataques, con y sin balón. Lo hemos demostrado y lo seguiremos demostrando".

Lamine Yamal como centro de influencia en el partido

"Siempre hablo con los jugadores, como siempre digo, tenemos un equipo buenísimo y jugadores excepcionales como Lamine, lo está haciendo muy bien, pero luego ves a Cubarsí lo que hace con 17 años y también es muy bueno. Necesitamos a todo el mundo al máximo rendimiento para mañana, es lo más importante".

Capacidad del Madrid para ganar sin jugar bien

"Si Ellos estarán listos para el Clásico, nosotros también".

Real Madrid TV y los vídeos sobre los árbitros

"No lo sabía lo de los vídeos de Real Madrid TV, no está bien que se haga esto. Los árbitros tienen un trabajo durísimo y mi trabajo es preparar a los jugadores. Tengo una gran experiencia y nunca he tenido problemas con los árbitros. Al equipo le dije a principio de temporada que el foco debe estar en el rendimiento, no en los árbitros. No podemos estar con estas cosas, sino con la energía a tope y centrarnos en nuestro rendimiento".

Posible condicionamiento del Bernabéu

"Sabemos qué pueden pasar cosas inimaginables. Ya he dado mi respuesta antes sobre los árbitros. Ya he estado antes en el Bernabéu y hasta jugué allí con el Bayern de Múnich, mucho tiempo atrás. No pasó nada".

Real Madrid recibirá este sábado al Barcelona en el primer Clásico de la temporada. El encuentro será este sábado desde las 02:00 p.m. hora colombiana