Barcelona llegó a un acuerdo con Al-Sadd para fichar a Xavi Hernández

El Al-Sadd catarí ha anunciado en sus redes sociales el traspaso de Xavi Hernández para que se convierta en el nuevo entrenador del Barcelona.



El director ejecutivo del club asiático, Turki Al-Ali, ha confirmado en un comunicado el acuerdo para la salida de Xavi "tras pagar la cláusula de penalización estipulada en el contrato".

"Xavi nos informó en los últimos días de su deseo de ir al Barcelona en este momento, en particular por la etapa crítica que atraviesa su club de la ciudad. Lo entendemos y decidimos no interponernos en su camino. Xavi y su familia serán bienvenidos en Doha y la relación continuará", añade en el comunicado el responsable del Al-Sadd.



De esta forma, Xavi Hernández se convertirá en el nuevo entrenador del conjunto azulgrana tras más de un lustro en el club catarí, primero como jugador y desde 2018 como técnico.