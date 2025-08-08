Barcelona perdería la cabeza por un ecuatoriano: pagaría 70 millones de euros

Para esta temporada que se avecina, el Barcelona ha preferido no dar golpes en el mercado de fichajes, sabiendo los problemas grandes que enfrenta por los temas económicos que han dejado mal parados a la institución. Ficharon a Joan García, procedente del Espanyol y acordaron la cesión de Marcus Rashford que ya ha dado de qué hablar con una asistencia y un gol en la pretemporada.

Por esos mismos aspectos económicos, no pudieron continuar con las negociaciones con Luis Fernando Díaz que recaló en el Bayern Múnich. Liverpool pedía 80 millones de euros por el colombiano y era una cifra que no podían pagar los azulgranas.

Aunque el club catalán desistió en contratar a Luis Díaz, Barcelona daría un golpe y perdería la cabeza en busca de asegurar una de las grandes joyas de la selección de Ecuador. Se trata nada más ni nada menos que de Piero Hincapié. El defensor central del Bayer Leverkusen ha estado en el radar de grandes clubes y el elenco español quiere dar el golpe.

LA HISTÓRICA CIFRA QUE DEBERÁ PAGAR BARCELONA PARA FICHAR A PIERO HINCAPIÉ

Liverpool, Atlético de Madrid, Chelsea, Real Madrid y ahora Barcelona han sido los clubes que han querido fichar a Piero Hincapié, referente del Bayer Leverkusen y de la selección de Ecuador. El precio es el problema que pone en riesgo la posibilidad de un cambio de aires.

Y es que, el Bayer Leverkusen ya se ha plantado y ha sentenciado que, la única manera de desprenderse del internacional ecuatoriano sería que paguen los 70 millones de euros que es el precio actual en el mercado del zaguero de 23 años, formado en Independiente del Valle.

Pese a las dudas que había en el Barcelona, aseguraron la continuidad de Ronald Araújo, pero a cambio, Iñigo Martínez dejó las filas blaugranas. Ahí recae la urgencia por parte de los culés que necesitan a un defensor central para esta temporada y esto haría que prioricen en el ecuatoriano.

El principal problema en el Barcelona son los millones de euros que tendrán que poner sobre la mesa. Los 70 millones pueden ser un riesgo para el capital económico azulgrana.

BARCELONA NO ES EL ÚNICO EQUIPO QUE IRÁ POR PIERO HINCAPIÉ

Sumado al aspecto monetario que puede recaer en un serio problema para la institución catalana, aparece otro competidor por Piero Hincapié. Se trata del Chelsea, dado que los ‘Blues’ también sufrieron una baja sensible ante la lesión de Levi Colwill.

El Chelsea no tendría problemas de perder la cabeza y pagar los 70 millones de euros, dado que, a lo largo de cada mercado de fichajes, es uno de los elencos europeos que más gasta en el libro de pases. Mientras que al Barcelona sí tendría el impedimento de poner una cifra descomunal.

Pese a esto, el Barcelona se mantiene con las posibilidades de dar el golpe en el mercado e intenta llegar a un acuerdo para poder fichar a Piero Hincapié en esta temporada que empezará el sábado 16 de agosto.