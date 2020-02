Barcelona recibió el permiso para fichar un nuevo delantero por la lesión de Dembélé

El FC Barcelona intentará concretar el fichaje de un delantero en las próximas horas después de que haya recibido el permiso por parte de LaLiga para suplir al lesionado Ousmane Dembélé, confirmó a EFE una fuente del club barcelonista.



El consentimiento de la comisión médica de LaLiga para que el Barcelona pueda fichar en un plazo de quince días, y fuera del mercado de invierno, ha llegado después de que la entidad catalana solicitase este beneplácito al haberse lesionado Dembélé el pasado 3 de febrero en un entrenamiento, que le obligó a pasar en Finlandia por el quirófano para reparar una de la rotura del tendón proximal del bíceps femoral del muslo derecho.

Tras la operación, el Barcelona concluyó que el jugador estará de baja unos seis meses, afirmación que tuvo que corroborar LaLiga para poder aceptar que la ausencia del jugador será de larga duración y, así, conceder este periodo de dos semanas para reemplazarlo.



La baja de Dembélé se suma a la de Luis Suárez, también de larga duración, y que no ha hecho más que hacer mella en una línea azulgrana que está en cuadro, ya que en el mercado de invierno la entidad que preside Josep Maria Bartomeu se deshizo de dos jóvenes valores de la cantera, como son Carles Pérez (Roma) y Abel Ruiz (Sporting de Braga).

La baja de estos dos jugadores, especialmente del primero, que había sumado bastantes minutos jugando con el primer equipo, se sustentaba en que el Barcelona cerraría un fichaje en el mercado de invierno, pero finalmente el delantero no llegó porque el club consideró que con la reaparición de Dembélé el Barça ya dispondría de un buen número de delanteros, hecho que se truncó al recaer el francés cuando se estaba recuperando de otra lesión.