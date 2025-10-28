¿Barcelona se quedaría sin DT tras el clásico? Hay dudas con Flick

Las consecuencias de perder un clásico se empiezan a evidenciar en el Barcelona que, en la era actual de Hansi Flick, todo parecía estar muy bien en los enfrentamientos contra el Real Madrid por haber coronado el título de la Copa del Rey, la Liga Española y por haberle ganado los cuatro clásicos al conjunto merengue.

Y es que, el entrenador alemán renovó su contrato hasta 2027 después del título. Mucho se había hablado del futuro de Hansi Flick con posibilidades de irse de la institución catalana. Continuó para este torneo y está peleando por el título mano a mano contra su acérrimo rival.

El tema es que Real Madrid ya le tomó ventajas grandes de cinco puntos en el liderato tras la caída de Barcelona en el Santiago Bernabéu. Desde el medio Sport afirman que la continuidad de Hansi Flick sigue siendo un tema para revisar y que podría no respetar su respectivo contrato que todavía tiene dos años de vigencia.

¿PODRÍA IRSE HANSI FLICK DEL BARCELONA?

Durante la emisión del programa de Sport, La Posesión, David Bernabéu afirmó que el vínculo de Hansi Flick podría terminar antes de tiempo con el Barcelona. Renovó hasta 2027, pero no hay ninguna claridad sobre lo que puede pasar en los próximos meses para el entrenador teutón.

David Bernabéu mantiene que ha habido un alejamiento entre Hansi Flick y el Barcelona, “hace tres meses hubiera dicho que pusierais la mano en el fuego. Ahora os digo: no la pongáis, por si acaso”, lo anterior refiriéndose a la continuidad del ex Bayern Múnich del banquillo.

Para este caso hay varias cosas por revisar, pues, el primer tema es que las expulsiones y las decisiones que ha tomado el entrenador alemán le hacen perder credibilidad, pese a su excelente temporada pasada y que todavía está vivo en todas las partes.

Por su parte, las lesiones recurrentes en el plantel también ponen en problemas a Hansi Flick. La salida de Iñigo Martínez, debilitando un poco la zaga defensiva también quedó en evidencia, además de la derrota en la Champions frente al PSG y, por supuesto, el clásico ante el Real Madrid.

También demostró la molestia con la selección de España por la convocatoria de Lamine Yamal para las Eliminatorias Europeas en medio de una Fecha FIFA en la que el juvenil estaba entre algodones por molestias musculares. Jugó con el combinado español e infortunadamente llegó lesionado al Barcelona.

Todo esto parece sumar para pensar en su posible salida. Aparte, las cosas se agudizaron luego de perder su primer clásico con el Real Madrid, algo que no sucedió durante la temporada pasada cuando ganó LaLiga y la Copa del Rey.