Barcelona sondea nuevo estratega tras Xavi: seleccionador se acerca a Cataluña

La situación en el FC Barcelona ha pasado de la tranquilidad con Xavi Hernández como estratega, a la preocupación, tanto así que ya habrían tomado cartas en el asunto tras el empate a tres tantos contra el Granada, quien está en zona de descenso. Xavi afirmó que a final de temporada, dejará de ser el entrenador, pero su salida podría anticiparse dependiendo de lo que suceda contra el Napoli en Champions.

Ante esto, el club, empieza a enlazar nombres para el banquillo, entre ellos, aparecen prestigiosos entrenadores como José Mourinho, Jürgen Klopp, Michel, Imanol Alguacil, Hansi Flick, quien se dice que ya empezó a aprender español, y aparece otro alemán en el radar.

Se trata de Julian Nagelsmann, que actualmente dirige a la selección de Alemania que se prepara con el objetivo de defender la casa en la Eurocopa a disputarse en verano de 2024. Nagelsmann no ha dicho nada de su continuidad tras la finalización del certamen europeo, y esto podría certificar su llegada a España.

Hace poco, el actual entrenador del combinado teutón dio claves sobre su posible continuidad que no se ha definido. El ex director técnico del Bayern Múnich y el RB Leipzig afirmó, “todavía no lo he pensado. Estoy enfocado en la Eurocopa y luego ya veremos qué pasa. Mi contrato termina tras la Eurocopa y ahora mismo diría que no”.

Con lo anterior, se podría asumir que Julian Nagelsmann no extendería su contrato con el combinado nacional alemán, sin importar lo que suceda en la Eurocopa. Su contrato culmina ahí, y todavía no hay nada escrito sobre seguir o no. Ahí está pendiente el FC Barcelona que sondea a Nagelsmann tras la inminente salida de Xavi Hernández a final de la temporada.