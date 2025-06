Barcelona sufre para la próxima Champions; cerca de ser castigado por la UEFA

Hay discrepancia entre Barcelona y la UEFA

Las mismas fuentes apuntan que "la principal discrepancia" radica en el hecho de que la UEFA no considera como ingresos ordinarios algunas operaciones (las denominadas 'palancas'), a diferencia del criterio de LaLiga, que sí las considera ingresos de explotación ordinarios.



Según la información del 'The Times', la UEFA, que ya sancionó al club catalán por no dar información financiera correcta y le multó con 500.000 euros, ha encontrado que la entidad ha recaído en la misma violación del 'fair play' financiero y que, por lo tanto, podría enfrentarse a una sanción mayor.