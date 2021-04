Barcelona también se bajaría de la Superliga Europea por decisión de la asamblea

La asociación Seguiment FCB, formada en 2015 por socios del Barcelona, considera que el club azulgrana no puede formar parte de la Superliga Europea hasta que la decisión no sea ratificada por los socios.



"La decisión no puede ser firme hasta, como mínimo, la ratificación por parte de la Asamblea de Compromisarios", dice el comunicado emitido por Seguiment FCB.

Y añade: "Seguiment FCB se compromete a hacer todo lo posible para que la entrada del Barça como club fundador de la nueva Superliga de fútbol sea debatida en profundidad y aprobada democráticamente por su masa social antes de convertirse en definitiva".



Además, la asociación azulgrana advierte de que "en caso de no ser así se reserva el derecho de hacer uso del punto 20.11 de los estatutos del FC Barcelona, que permite presentar una propuesta a la Asamblea con el apoyo escrito del 3% de los socios con derecho de sufragio pasivo o del 10% de los compromisarios del club".

De todas maneras, Seguiment FCB considera que "la mejor solución antes de tomar una decisión de esta magnitud -la de abandonar el amparo de la FIFA y la UEFA- sería la celebración de un referéndum que incluyera la participación de toda la masa social con derecho a voto".



De hecho, el comunicado dice que en el caso de que se vean "abocados a conseguir el 3% de las firmas, esta sería la solución" que plantearían, "y no la mera ratificación por parte de la Asamblea".