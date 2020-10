Barcelona: tres promesas incumplidas a Koeman en el mercado de pases

Barcelona no anunció ningún fichaje de última hora. Los pedidos de Ronald Koeman no fueron atendidos y el club catalán decidió no llevar a cabo inversión alguna, quizá por la situación financiera que vive y por la crisis de la directiva. Una moción de censura y unas elecciones que prometen cambiar el orden de los últimos años, estacionaron la nómina actual al menos hasta el mercado de invierno.