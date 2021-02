Barcelona vs Alavés: horario, canal y dónde ver en vivo, fecha 23 de LaLiga

Tras perder frente al Sevilla en la ida de semifinales de la Copa del Rey, Barcelona vuelve a LaLiga para resarcirse de ese tropiezo y mantener viva su lucha por el título, frente a un Alavés que visita el Camp Nou en plena pelea por evitar el descenso y con Abelardo Fernández al mando.

Barcelona vs Alavés: horario y dónde ver en vivo el partido

El partido Barcelona vs Alavés se puede ver en España a través de Movistar Laliga 1, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+, Movistar Laliga y Mitele Plus. En Sudamérica, el encargado de transmitir es ESPN2 Sur e ESPN Play Sur. El juego también va por la señal de beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA y beIN SPORTS en Estados Unidos.

España: 9:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

Colombia: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Chile: 5:00 pm

Los 'azulgranas' acuden al partido tocados después de la derrota en el Sánchez Pizjuán (2-0). Si quieren acceder a la final copera, tendrán que remontar en la vuelta, de aquí a tres semanas. Antes de ese duelo, se medirán al PSG en la Champions y tendrán varios compromisos ligueros de por medio.

El primero de ellos, frente al Alavés. Para recibir al cuadro vitoriano, el entrenador culé, Ronald Koeman, recurrió al sistema de juego 4-3-3, aunque las bajas volvieron de nuevo, condicionando el esquema táctico del neerlandés.

Enfrente, el Deportivo Alavés ya comienza a mostrar el sello de Abelardo, que se ha definido en rueda de prensa como "un culé más" y ha deseado "muchos éxitos" al equipo dirigido por Ronald Koeman, con el que coincidió una temporada en las filas del club catalán.

Su equipo llega a este duelo con cuatro puntos logrados en dos partidos, ante Getafe y Valladolid, en los que ha mantenido la portería a cero, una de las cuentas pendientes del equipo, que cada vez genera más ocasiones de gol.

La mejoría de los vascos es evidente. Esto le ha permitido salir de los puestos de descenso y trasladar buenas sensaciones a su afición, que vive el centenario del club desde la lejanía.