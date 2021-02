Barcelona vs Elche: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Con un pie y medio fuera de la Champions League y un futuro complicado en la Copa del Rey, el Barcelona vuelve a tener, este miércoles otra prueba de fuego para romper su apatía y reengancharse a la lucha por LaLiga frente al Elche, que llega al Camp Nou con la misión de alejarse del descenso.

BARCELONA VS ELCHE: dónde y cómo ver el partido ONLINE EN VIVO

El partido Barcelona vs Elche se puede ver en España a través de Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Movistar+, Movistar Laliga y Partidazo in Movistar LaLiga. En Estados Unidos transmite Fanatiz USA, beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español. En Argentina y toda Sudamérica, ESPN e ESPN Play. El juego también lo puede seguir por Antena2.com gratis.

El Barça acude al encuentro en el peor momento de la temporada. En las últimas dos semanas, se ha complicado su continuidad en Europa y en la Copa, tras la goleada europea encajada frente al París Saint-Germain (1-4) en la ida de octavos y la derrota contra el Sevilla (2-0) en las semifinales.

Además de esto, los azulgranas también vienen de tropezar ante el Cádiz el pasado domingo (1-1) y desperdiciar una oportunidad de oro para recortar los ocho puntos que les distancian del liderato de LaLiga, aprovechando los dos últimos pinchazos del Atlético.

Frente al Elche, el Barça afronta un examen para mantener vivas sus aspiraciones, aunque es probable que el técnico azulgrana, Ronald Koeman, haga algunas rotaciones en varias posiciones de su clásico esquema táctico 4-3-3.

Enfrente está el Elche con energías renovadas tras haber roto la pasada jornada ante el Eibar su racha negativa de 16 partidos consecutivos sin ganar.

La visita al Camp Nou abre un tramo de calendario muy exigente para el Elche, que en las próximas fechas se enfrentará a varios de los equipos mejor clasificados del campeonato, como Sevilla, con el que tendrá un doble enfrentamiento, o Real Madrid.