Barcelona vs Granada: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

El Barcelona asaltará el liderato de LaLiga si le gana al Granada, que visitará el Camp Nou cargado de bajas, en el partido aplazado hace dos semanas por su coincidencia con la final de la Copa del Rey.

BARCELONA VS GRANADA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Barcelona vs Granada se puede ver en ESPN Sur, ESPN Play Sur. En Estados Unidos transmite beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español y En México lo hace Sky HD, Blue To Go Video Everywhere. Movistar Laliga 1, Movistar+, Movistar Laliga, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga llevan el juego por televisión en España.

España: 7:00 pm

Colombia: 12:00 pm

Argentina: 2:00 pm

México: 2:00 pm

Estados Unidos: 1:00 pm (este), 11:00 pm (pacífico)

Con la Copa amarrada, el cuadro catalán opta al doblete esta temporada. Ante el Granada, el Barça tiene la oportunidad de situarse como primer clasificado de LaLiga seis meses después de ocupar esa posición por última vez, hacia mediados de octubre.

Ahora, a falta de seis jornadas para cerrar la competición, si los azulgranas vencen al conjunto nazarí, superarían por un punto al vigente líder, el Atlético de Madrid, y abrirían una brecha de tres y cuatro puntos con Real Madrid y Sevilla, respectivamente.

Ante un final de Liga tan abierto y ajustado, la regularidad es la clave del éxito. Tras los últimos triunfos ante el Villarreal (1-2) y el Getafe (5-2), el entrenador del Barça, Ronald Koeman, intentará mantener esta senda contra el Granada.

Pese a ser una semana con doble partido liguero, porque los azulgranas también visitan al Valencia el domingo, lo más probable es que Koeman evite las rotaciones y salga con el mismo once de Villarreal, con la única duda de Sergi Roberto o de Sergiño Dest para el carril derecho.

A día de hoy, Sergi Roberto tiene más papeletas de ocupar esta posición, acompañado de Jordi Alba en la banda izquierda. Mientras, Óscar Mingueza, Gerard Piqué y Clement Lenglet repetirán como centrales, con el uruguayo Ronald Araujo relegado al banquillo después de regresar tras su lesión.

Para el centro del campo, Koeman recupera a Miralem Pjanic tras ser baja en Villarreal por unas molestias en la rodilla derecha. Sin embargo, el técnico neerlandés seguramente apuesto por los habituales Sergio Busquets, Frenkie de Jong y Pedri González.

Leo Messi y Antoine Griezmann, que viene de anotar dos goles en La Cerámica, volverán a formar la dupla de la delantera. En ataque, Koeman sigue contando con las bajas de Ansu Fati y de Philippe Coutinho, ambos lesionados de larga duración.

El Granada, por su parte, llega a Barcelona muy mermado de efectivos -ocho bajas entre sancionados y lesionados- con el objetivo de conseguir un buen resultado que le permita asentarse en la octava plaza de la clasificación y reducir la diferencia que tiene con los puestos europeos, que ahora se encuentran a siete puntos.

Los rojiblancos visitan el Camp Nou, donde han perdido los 26 partidos oficiales disputados, en unos días cargados de encuentros, ya que el pasado domingo perdieron ante el Sevilla (2-1) y el próximo domingo volverán a disputar otro duelo regional, en este caso frente al Cádiz en el Nuevo Los Cármenes.

La formación dirigida por Diego Martínez llega con las bajas del medio Ángel Montoro y el atacante Antonio Puertas, por acumulación de amonestaciones; y por lesión del centrocampista Luis Milla, el atacante Alberto Soro y los defensas Jesús Vallejo, Carlos Neva, el portugués Domingos Duarte y el colombiano Neyder Lozano.

Además, tanto el meta portugués Rui Silva como el extremo brasileño Robert Kenedy son duda, el primero por un problema muscular y el segundo por un esguince de tobillo.

Si Rui Silva al final no se recuperara, estaría en la portería Aarón Escandell, que esta campaña ya ha jugado algunos partidos tanto en la Copa del Rey como en la Liga Europa.

Diego Martínez, como es habitual en él, introducirá varios cambios en relación al once que actuó el pasado domingo ante el Sevilla, volviendo al mismo jugadores como Joaquín Marín 'Quini' o el venezolano Darwin Machís.

La gran duda es si mantendrá la defensa de tres centrales y dos carrileros usada en el anterior choque o recuperará su habitual línea de cuatro atrás.