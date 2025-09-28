Barcelona vs Real Socediad EN VIVO, 28 de septiembre: hora y canal para ver Liga de España

Un día de partido vibrante en la Liga de España que será ideal para que el FC Barcelona empiece a definir el rentado local. Claramente las diferencias son muy pocas entre el elenco azulgrana y el Real Madrid, pero los culés podrían sacar diferencias paulatinamente para repetir el título.

Y es que, Atlético de Madrid le dio la mano al Barcelona con una victoria holgada en el derbi superando 5-2 a su acérrimo rival, Real Madrid. La ‘Casa Blanca’ tenía puntaje perfecto y esperaba seguir por la misma senda, pero la derrota los dejó muy mal parados.

Barcelona jugará en condición de local contra la Real Sociedad, un duelo propicio para hacerse con el liderato de la Liga de España. Con muchas lesiones y ausencias, el elenco culé espera dar el golpe a una institución vasca que no la pasa bien en el arranque liguero.

Una victoria del Barcelona los dejará en la punta en soledad con 19 unidades, uno más que el Real Madrid, y, como ha sido la costumbre últimamente, habría un desenlace entre catalanes y madrileños de cara a definir la liga española a final de la temporada.

La Real Sociedad, por su parte, aparece en el fondo de la tabla con apenas cinco unidades con el mismo puntaje de Mallorca que es el decimoctavo de la clasificación yéndose a la segunda categoría.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER BARCELONA VS REAL SOCIEDAD ESTE DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE EN LA LIGA DE ESPAÑA

Un encuentro de realidades distintas en la Liga de España. FC Barcelona tendrá que dar el golpe a una Real Sociedad que no la pasa bien en el campeonato y que podría descender por un mal momento que están viviendo. El partido arrancará a las 11:30 de la mañana en horas de Colombia y se podrá ver por ESPN y Disney +.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 11:30 A.M.

México: 10:30 A.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 12:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 1:30 P.M.