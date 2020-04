Bartomeu en jaque: el 'Barcagate' y los duros cambios que traerá al club

La dimisión de seis directivos del FC Barcelona en pocos días obligará al presidente, Josep Maria Bartomeu, a nombrar a un nuevo miembro del equipo dirigente, tal y como determinan los Estatutos de la entidad azulgrana.



Esta es la hoja de ruta inmediata:



CATORCE ES EL NÚMERO MINIMO DE COMPONENTES



Según el artículo 33 de los Estatutos del FC Barcelona, la composición de la junta directiva debe ser de 14 miembros. Con la marcha de Emili Rousaud, Enric Tombas, Sílvio Elías, Josep Pont, Maria Teixidor y Jordi Calsamiglia, el equipo directivo ha quedado en 13.

¿HABRA MÁS DIMISIONES?



Todo apunta a que no. Los seis dimisionarios han anunciado su renuncia en bloque para que no se produjera un reguero de dimisiones y que ello perjudicara al club, pero los motivos son diferentes. Rousaud cargó hacia Bartomeu por el caso 'Barçagate', mientras que Calsamiglia y Teixidor se han desmarcado rápidamente.



¿QUÉ ES EL CASO 'BARÇAGATE'?



Los periodistas Adrià Soldevila y Sergi Escudero destaparon este caso, que se refiere a la presunta utilización de una empresa (I3 Ventures) para influir negativamente en el prestigio en las redes sociales de jugadores, exjugadores y parte del entorno del club sin conocimiento de parte de la directiva, lo cual ha motivado una investigación de PriceeWaterhouse&Coopers (PWC)



¿SE CONOCEN LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA?



Después de esa investigación independiente, en el club están esperando los resultados de la misma para tomar decisiones. La única conocida que se anunció fue la suspensión de empleo y sueldo de Jaume Masferrer, director del gabinete del presidente.



¿POR QUÉ NO TRASCENDIÓ ANTES EL CASO?



Los pagos inferiores a 200.000 euros no tienen que ser aprobados por la junta directiva. Existe la sospecha de que se han realizado cinco que no llegan a esa cantidad en este caso.

¿HAY PELIGRO DE NUEVAS ELECCIONES?



Bartomeu no piensa convocar elecciones adelantadas. Su cargo y el de su junta directiva vencen en el verano de 2021 y quiere mantenerse en él hasta entonces, especialmente en un periodo tan convulso como éste a causa de la pandemia por COVID-19.



¿CUÁLES SON LOS SIGUIENTES PASOS?



El presidente convocará una reunión telemática de su equipo directivo seguramente para el martes (el lunes es festivo en Cataluña) para decidir el alta de nuevos componentes del equipo dirigente, así como para establecer la nueva composición de las diferentes comisiones y de la Comisión Delegada.