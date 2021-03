Bartomeu pasará la noche en un calabozo: paso a paso del explosivo 'Barcagate'

El expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu y su mano derecha Jaume Masferrer pasarán la noche en el calabozo de la comisaría, mientras que el director general Óscar Grau y el jefe de los servicios jurídicos del FC Barcelona, Roman Gómez-Ponti han quedado en libertad, pese a que los cuatro se han acogido a su derecho a no declarar.



Los Mossos registraron este lunes las oficinas del club azulgrana en el marco de las investigaciones por el 'Barçagate' y posteriormente los cuatro fueron trasladados hasta la comisaría de Les Corts para declarar, aunque ninguno de ellos lo hizo.



El primero en quedar en libertad fue Gómez-Ponti. Su abogado, Jorge Navarro, declaró en la puerta de la comisaría que el jefe de los servicios jurídicos del FC Barcelona no está citado para declarar mañana martes ante el juez.

Lea también: Nueva lesión: Ancelotti confirmó por qué James no fue ni al banco contra Southampton



"Lo han dejado en libertad. Está libre, en su casa, tranquilamente. Se ha negado a declarar porque no es necesario dar una explicación. Por una cuestión de seguridad de acto de defensa no ha declarado, hasta que no tengamos copia de las actuaciones no declaramos", dijo el abogado a los periodistas.



Olga Tubau, abogada de Jame Masferrer, confirmó que su defendido pasará mañana a disposición judicial, junto con Bartomeu. "Esta noche (Masferrer) la pasa en comisaría. No ha declarado, porque la causa está secreta. Sin conocer el contenido de una causa no se puede declarar", aclaró.



Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes al expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu, a su mano derecha Jaume Masferrer, al director general Óscar Grau y al jefe de los servicios jurídicos Román Gómez-Ponti durante un registro en las oficinas del club y en los domicilios particulares de Bartomeu y Masferrer por el caso 'Barçagate'.



Estos son los principales episodios relacionados con el caso que se han desarrollado en el último año:



- ¿Cuándo estalló?



El 17 de febrero de 2020 por la mañana el programa 'Què T'hi Jugues' de SER Catalunya explicó que desde finales de 2017 el Barça tenía contratada a I3 Ventures, una sociedad del empresario argentino Carlos Ibáñez que se dedicaba supuestamente a desprestigiar, difamar y poner en duda desde por lo menos seis cuentas de Facebook a individuos y entidades del entorno azulgrana no afines a la junta directiva de Josep Maria Bartomeu, e incluso a jugadores como Leo Messi y Gerard Piqué.



Según la información, el Barça habría pagado un millón de euros anual a I3 Ventures por el monitoreo y la defensa reputacional en las redes sociales del presidente, la junta directiva y la marca, y las facturas se habrían troceado entre diferentes departamentos para que cada una fuese inferior a 200.000 euros, lo que evitó que los contratos tuviesen que pasar por la aprobación de la junta directiva.

De interés: Atlético de Madrid tendría tres bajas claves para el clásico contra Real Madrid



- ¿Cuál fue la respuesta oficial del club?



Horas después el Barça emitió un comunicado negando su relación con los hechos, aunque admitió que la empresa I3 Ventures era proveedora del club y explicó que si se demostraba que esta tenía alguna vinculación con las cuentas de Facebook rescindiría el contrato con la misma.



A causa de ello, al día siguiente el Barça anunció la rescisión del contrato con la empresa propiedad de Carlos Ibáñez.



-¿Qué provocó la información en la junta directiva del Barça?



La información causó un terremoto dentro de la junta directiva de Bartomeu, quien el 19 de febrero se reunió con la Comisión Delegada para debatir el asunto. Pero fue dos días después cuando la tensión se hizo latente en la reunión extraordinaria de la junta directiva de carácter no oficial.



Un grupo de directivos pidió explicaciones al presidente por lo ocurrido y reclamó el adelanto de los comicios, previstos para 2021, y responsabilidades a Jaume Masferrer, el director del área de presidencia.



Bartomeu no accedió a la primera de las reclamaciones, pero sí a la segunda, suspendiendo de empleo pero no de sueldo a Masferrer hasta la conclusión de la auditoría externa para investigar el caso, otra de las demandas del grupo de directivos molestos que fue aceptada, y se encargó a PriceWaterHouseCoopers (PwC).



-¿Qué ocurrió los días posteriores?



'El País' publicó el 27 de febrero que docenas de cuentas falsas de Twitter de una base de datos de Nicestream (la empresa madre de I3 Ventures, también propiedad de Carlos Ibáñez) llevaban a cabo las mismas prácticas de difamación y desprestigio de individuos (incluidos periodistas) y entidades del entorno azulgrana que las seis cuentas de Facebook.



- ¿Cuál fue el siguiente paso de Bartomeu?



El 8 de abril Bartomeu pidió la dimisión de cuatro directivos que habían sido críticos con él durante las semanas anteriores: Emili Rousaud, vicepresidente institucional, presidente del Comité de Adjudicaciones y quien hasta el estallido del caso se daba por hecho que sería el candidato continuista en las próximas elecciones; Enrique Tombas, vicepresidente, tesorero e integrante del Comité de Compliance y de la Comisión Económica; Josep Pont, responsable del área comercial y miembro de la Comisión Económica; y Silvio Elías, directivo encargado del Barça B y otro integrante de la Comisión Económica.



Un día después, los cuatro presentaron su dimisión y a ellos se añadieron Maria Teixidor, secretaria y presidenta de la Comisión de Control y Transparencia, y Jordi Calsamiglia, responsable del área disciplinaria e integrante del Comité de Compliance. Los seis entregaron a un notario documentación que a día de hoy aún no se ha hecho pública.



- ¿Qué sucedió al final de la primavera?



El 9 de junio, el Barça suspendió de empleo y sueldo a Noelia Romero, la 'compliance officer' del club, quien hizo una auditoría interna del caso



El 17 de junio la juez del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Adriana Gil, admitió a trámite la denuncia de la plataforma Dignitat Blaugrana por presunta administración desleal y/o corrupción entre particulares por parte de algunos directivos de la junta de Bartomeu en el 'Barçagate'.



El 5 de julio los Mossos d'Esquadra, a requerimiento de la jueza, se personaran en el Camp Nou para recabar información sobre el caso.



-¿Qué dijo la auditoría externa?



El 6 de julio el club presentó las conclusiones de la auditoría externa realizada por PriceWaterHouseCoopers (PwC) a raíz del 'Barçagate'. Pese a que la auditoría revela que Jaume Masferrer participó activamente en el contenido en redes sociales, que se pagó un sobreprecio y que las facturas se dividieron para esquivar controles internos, el club siguió negando que se contrataran dichos servicios de difamación y que lo único criticable es que se cometieron varios errores administrativos al evitar los controles.



-¿Qué pasó con Noelia Romero?



El 9 de julio Josep Maria Bartomeu despidió a la compliance officer Noelia Romero.



-¿Cuándo se decreta el secreto de actuaciones?



La jueza del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Ariadna Gil, decreta el secreto de las actuaciones del BarçaGate que sigue vigente a día de hoy hasta el 10 de marzo después de seis prórrogas.



-¿Qué indicios encontró la jueza?



La jueza del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Ariadna Gil, encuentra indicios de delito a la vez que los Mossos d'Esquadra consideran que puede haber un delito de administración desleal en la contratación de las empresas de Carlos Ibáñez por parte del Barça.



-¿El club se demoró en la entrega de la documentación requerida?



Sí, SER Catalunya informó el 23 de octubre de que los Mossos d'Esquadra seguían requiriendo al Barça que entregase la documentación que faltaba sobre el caso. Ese mismo día, Gerard Piqué criticó a Bartomeu en una entrevista en 'La Vanguardia'.



-¿Cuándo dimitió Bartomeu y su junta directiva?



El 27 de octubre, después de que el voto de censura consiguiera más de 20.000 firmas de los socios, cifra suficiente para llevar el proceso a un referéndum. Pero antes de que se celebrara, Bartomeu y su junta directiva dimitieron.