Bartomeu podría destituir hoy mismo a Abidal, según prensa internacional

Lionel Messi respondió por medio de su cuenta en instagram: "Habría que dar nombres porque si no" se "está ensuciando a todos" los jugadores.



"Sinceramente no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores, de lo que pasa en la cancha. Y además somos los primero en reconocer cuando no estuvimos bien", indicó el capitán barcelonista.

A su juicio, "los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman".



"Por último, creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque si no se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas", comenta Messi.



Mientras se produce la reunión entre Bartomeu y Abidal, será el entrenador Quique Setién el primer responsable barcelonista en ofrecer su versión sobre la crisis abierta, ya que ofrecerá una rueda de prensa en la víspera del partido copero ante el Athlétic.