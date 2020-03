Bartomeu respondió a las polémicas palabras de Lionel Messi en Barcelona

El presidente del Barcelona Josep María Bartomeu desveló que los jugadores de la primera plantilla del Barcelona estuvieron a favor de la rebaja salarial por la crisis del coronavirus.



El presidente del club azulgrana quiso normalizar la situación con la plantilla del Barcelona y en especial con Leo Messi y subrayó que los futbolistas demostraron "un compromiso con el club"



"Messi me dijo desde el primer día que esta rebaja había que hacerla", indicó Bartomeu en sendas entrevistas concedidas a Sport y a El Mundo Deportivo.

Las declaraciones del presidente del Barcelona llegaron poco después de que Messi indicara que el "vestuario del primer equipo había dejado claro que los jugadores no solo se bajarán los ingresos un 70 por ciento del sueldo sino que iba a realizar unas aportaciones añadidas para que los empleados del club pudieran cobrar el cien por cien mientras dure esta situación".



Así lo confirmó después el presidente del club azulgrana, que recalcó que la idea de la rebaja de salarios partió del vestuario.



"Esta propuesta llegó de los capitanes. Es un gesto que demuestra su compromiso con el club", dijo.



"Desde el principio quisimos que fuera algo acordado y no impuesto aunque lo podía hacer por Ley. Pero queríamos llegar a un acuerdo porque es lo mejor para el Barcelona. Se ha conseguido como yo quería y no de forma impuesta. Hemos preferido hablarlo y que no fuera nada impuesto. Ha habido predisposición desde el minuto uno", indicó en Sport y El Mundo Deportivo.

Josep Maria Bartomeu asumió las diferencias y el malestar de la plantilla por críticas procedentes de dentro del club. "Yo no puedo controlar quién habla. No sé quienes son. Hay gente de todas partes que habla. Pero no han hablado ni los jugadores ni yo ni Oscar Grau".



"Al revés. Si alguien me preguntaba yo les decía que tranquilos, que no habríaERTE con los jugadores. Y no lo ha habido ni lo habrá con la plantilla. Ha habido un acuerdo privado entre el club y la primera plantilla. No se podía poner en marcha sin el acuerdo de los futbolistas profesionales", aclaró.



"Quizás los jugadores se han molestado por cosas que han dicho gente de dentro y de fuera del club que no tienen toda la información", insistió.



Bartomeu explicó en que va a consistir la reducción de sueldo. "La rebaja al mes son, en cifras redondas, unos catorce millones del salario neto del primer equipo de fútbol y del resto de equipos dos millones porque solo es sobre el salario base y no sobre variables".



"No se conseguirá llegar a los 1050 millones de ingresos presupuestados pero hasta febrero íbamos en línea de récord muy por encima de lo esperado", indicó el presidente del Barcelona, que aseguró que no había otra opción que adoptar una medida como la anunciada.



"Seríamos administradores irresponsables si no hubiéramos puesto en marcha esta rebaja. La situación económica es difícil y había que hacer todas las medidas necesarias para proteger al club", indicó.



Bartomeu, además, rechazó que la situación actual propiciara un adelanto electoral para su mandato. "Haremos las elecciones al fin del mandato, cuando toca. No cambia nada. Esta crisis no hace que nos replanteemos el calendario electoral", indicó el presidente del Barcelona.