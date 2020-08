Bartomeu rompió el silencio en Barcelona: su futuro, el de Setién y el fichaje de Lautaro

El presidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu admite que no abandona su cargo "por responsabilidad" y afronta su último curso al frente del club con la idea de dejarlo todo "bien preparado y encaminado", después de una temporada atípica por la COVID-19 y que ha supuesto un retraso en el proyecto 'Espai Barça', de remodelación del Camp Nou.



En una entrevista que publica el diario Sport, Bartomeu comenta que la crisis del COVID afecta "sobre todo" a los grandes equipos y recuerda que en el caso del Barça es "el club del mundo que más ingresa, por lo tanto el más afectado".



"No me voy por responsabilidad. En 2015 adquirí un compromiso con los socios. También hay un plan estratégico en marcha. Sería una irresponsabilidad que la junta se fuese ahora, porque no hay nadie que conozca mejor al Barça que los que estamos aquí", insistió.



ESPAI BARÇA



Y otra de las grandes preocupaciones es el Espai Barça, de remodelación del entorno del Camp Nou. "Vamos con retraso. No es que sea el legado de una junta o de un presidente, es un proyecto del club. Quiero que el proyecto se inicie cuanto antes: en abril estaba previsto un referéndum. Si el voto hubiese sido favorable, ahora el campo estaría lleno de grúas porque se empezaba en mayo a trabajar. No pudo ser. Este verano lo hemos perdido. La intención, pero también la necesidad, es que las grúas empiecen a trabajar el próximo verano", indicó.

Lea también: A pesar del caso con Daniela, Boca ya rechazó tres ofertas por Sebastián Villa



En ese referéndum, se le preguntará a los socios sobre si aprueban la financiación (800 millones de euros) con Goldman Sachs, que presta el dinero "sin garantías ni hipotecas".



"El dinero se devolverá con una parte de los ingresos extra que obtengamos a partir de que el estadio esté remodelado. Es un préstamo inusual. De esos ingresos extra, una tercera parte será para devolver el préstamo y el resto, para invertir en lo que se considere necesario", dijo el presidente del Barça.



LAUTARO MARTINEZ Y NEYMAR



En clave deportiva, Bartomeu admitió que el fichaje del delantero Lautaro Martínez se "ha parado" de mutuo acuerdo con el Inter y comentó la posibilidad de fichar a Neymar "es inviable".



"El club ha dejado de ingresar 200 millones de euros entre marzo y junio. Y la temporada 2020-21 preveíamos ingresar 1.100 millones, pero seguramente tendremos un 30 por ciento menos", informó.



PJANIC



Asegura que los fichajes multimillonarios se han acabado "a menos que se hagan intercambios de jugadores". Al respecto comentó la llegada de Miralem Pjanic, una contratación que el Barça perseguía desde hace tiempo: "Se va a consolidar fácilmente como un jugador importante".



ARTHUR MELO



Y en el otro extremo está Arthur Melo, incluido en la operación Pjanic, pero que se ha declarado en rebeldía y no ha vuelto de Brasil.



"Arthur tenía una oferta muy buena de un club. Nos la explicó y resulta que en ese club hay un jugador, Pjanic, que al Barça le interesaba desde hacía tiempo. Y se llegó a un acuerdo. Pero la decisión de irse del Barça la toma Arthur. Porque aquí no se había consolidado como un jugador indiscutible", indicó.



Bartomeu confirmó que a Arthur el club le incoará un expediente disciplinario: "Si sus razones no son justificadas, habrá una sanción económica, eso seguro. Aparte de que un trabajador, si no trabaja, no cobra. Lo que ha hecho es una falta de respeto para sus compañeros, porque el equipo tiene ganas de hacerlo bien en la Champions. Y también para el club", afirmó.

De interés: Equipo argentino no podrá inscribir jugadores por una deuda vieja con Millonarios



QUIQUE SETIÉN



El dirigente recordó que Quique Setién tiene un contrato para esta temporada y la siguiente y que "en ningún momento" se ha pensado en destituirlo ni por lo tanto había candidatos para el puesto.



PLANTILLA VETERANA



Además defendió las críticas sobre que la plantilla, con un grueso de jugadores por encima de los 30 años, haya perdido la ambición.



"Son los mejores. Juegan muy bien. Entrenan bien, se esfuerzan. Tienen ambición. Lo mejor es la combinación: su veteranía combinada con los que van llegando. Mantienen intacta la ambición, las ganas de ganar y las ganas de gustar. Y si a veces se enfadan y hacen comentarios es porque son competitivos y quieren ganar", dijo.



PEDRI Y TRINCAO



En cualquier caso recordó que los fichajes de Pedri y de Trincao, el relevo generacional está llegando. "Lo más bonito del fútbol es combinar bien esos jugadores de la casa que llevan muchos años ganando con esos jóvenes que vienen con ganas de ganar", insistió.



ANSU FATI, ARAUJO Y RIQUI PUIG



Confirmó que Araujo, Riqui Puig y Ansu Fati serán jugadores del primer equipo y en el caso del delantero admitió que el Barça ha tenido ofertas formales.



"Ansu no está a la venta. Es imprescindible para el futuro de este club. Representa esa Masía de la que salen jugadores, aprenden y se consolidan en el primer equipo. Firmó contrato como jugador del Barça B y ahora el plan es pasarlo al primer equipo", insistió.