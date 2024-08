Batacazo para Barcelona: referente se ‘rebeló’ y ya tendría nuevo equipo

El FC Barcelona arrancó de buena manera la Liga de España en condición de visitante. El reto para Hansi Flick no era para nada sencillo en un estadio que siempre complica al club catalán. El Mestalla fue la prueba para el estratega alemán, que sacó el partido adelante después de haber sufrido un golpe en la primera parte con anotación de Hugo Duro. Robert Lewandowski le dio vuelta con doblete en el complemento para los primeros tres puntos.

Con un plantel muy joven, Hansi Flick pasó la prueba, y, de hecho, perdonó lo que pudo ser una goleada en el segundo tiempo después de tomarse confianza y remontar el encuentro. Robert Lewandowski no dejó dudas del jugador que es y del gran referente que es, no solo en el club, sino en España.

La continuidad de Robert Lewandowski por una temporada en la que no ganaron nada, nunca se puso en incertidumbre. El polaco dio el sí para echarse el equipo al hombro en esta temporada con Hansi Flick sustituyendo a Xavi Hernández en la dirección técnica. Otro de los referentes, Ilkay Gündogan no pudo sumar minutos, pues no fue tenido en cuenta en la convocatoria para el debut.

ILKAY GÜNDOGAN SE ‘HARTÓ’ DEL BARCELONA Y BUSCA SALIDA

Justamente, Ilkay Gündogan no tiene la continuidad asegurada dentro del Barcelona. Su bagaje y experiencia lo categorizan como uno de los futbolistas más importantes del plantel, pero el alemán sorprendió por su ausencia en la temporada. El elenco catalán afirmó que fue por un tema de molestias que sintió en el partido contra el Mónaco, pero, Sport dio una versión distinta.

Ilkay Gündogan llegó al Barcelona libre después de culminar su paso exitoso por el Manchester City. No duró mucho en adaptarse a la titular de la Liga de España con el club ganándose el puesto. Sin embargo, y pese a que siempre mantenga que está contento en la ciudad catalana, todo parece indicar otra cosa. El mediocentro habría pedido la salida de la institución.

Fue uno de los grandes volantes de la última temporada indiscutible titular de Xavi Hernández. Ahora con Hansi Flick el panorama ha cambiado y su no convocatoria puede acercarlo a la puerta de salida. Ilkay Gündogan prendió las alarmas justo antes del debut cuando le hizo saber a Flick y a los directivos, empezando con el director deportivo, Deco, que, si llegase una oferta buena, la tomen.

Según Sport, todo se da cuando a Ilkay Gündogan le llueven ofertas de dos ligas. La primera, Arabia Saudita, y la segunda, del fútbol de Turquía con dos equipos en cuestión. Fenerbahce, club que dirige José Mourinho, espera por una operación factible para ficharlo. Galatasaray también se mantiene en la expectativa del futuro del internacional teutón.