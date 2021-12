Athletic Club y Real Madrid se vuelven a ver las caras este miércoles (21:30 horas CET, - 1 GMT) 21 días después, tras el 1-0 en el Santiago Bernabéu, en un partido adelantado de la vigésima primera jornada condicionado por la covid-19, que ha afectado a ambos equipos, sumando 12 bajas por la enfermedad, y con los papeles cambiados respecto al acierto de cara a puerta.

ATHLETIC BILBAO VS REAL MADRID: HORARIO Y DÓNDE VER POR TV, ADEMÁS DE MOVISTAR+

El partido Bilbao vs Real Madrid de este 22 de diciembre se puede ver a través de Movistar Laliga, Movistar Laliga 1, Movistar+. En Sudamérica, el encuentro se puede ver por ESPN2 y Star+ y en Estados Unidos por la señal de ESPN+. También puede seguir el partido por Antena2.com

España: 21:30 horas

Colombia: 15:30

EEUU: 15:30 (este), 12:30 (pacífico)

Argentina: 17:30



Apenas tres semanas después vuelven a chocar Athletic y Real Madrid. Entonces, el 1 de diciembre, fue un encuentro de la novena jornada, aplazado en su momento por el poco tiempo de recuperación que disponían los jugadores madridistas convocados por sus selecciones para las eliminatorias mundialistas de la Conmebol. Ahora, corresponde a la vigésima primera fecha y se adelanta por la participación de ambos conjuntos en la Supercopa de España, en enero. Pero la covid ha trastocado cualquier plan previo.



Al Athletic, que quiere un segundo triunfo consecutivo que le acerque a Europa, el coronavirus le ha golpeado donde más le duele. En las figuras de sus dos internacionales con Luis Enrique Martínez, Unai Simón e Íñigo Martínez, los principales baluartes de la segunda mejor defensa del campeonato.



Completan el cuarteto de afectados rojiblancos por el coronavirus Alex Berenguer, titular hasta hace unos partidos y en una crisis de juego, y el meta Jokin Ezkieta, que no cuenta mucho para su técnico.



Más le trastocan a Marcelino García Toral las ausencias de los lesionados Asier Villalibre, Daniel Vivian y Yuri Berchiche. Aunque Vivian y Yuri ya se han reincorporado al grupo, no se les espera de regreso hasta enero. También es baja Peru Nolaskoain.



A la espera de la recuperación de jugadores con molestias el domingo ante el Betis, Yeray Álvarez, de quien Marcelino desveló que jugó "todo el partido cojo por un golpe en la pierna izquierda", podría ser la novena baja rojiblanca.



No obstante, sin Simón, Iñigo y los cuatro lesionados, el Athletic fue capaz el domingo ante el tercer clasificado en la tabla de poner fin a la racha de ocho partidos sin ganar que llevaba a pesar de haber hecho merecimientos en varios de ellos para golear.



Pudo sacar algo más aquel 1 de diciembre en el que visitó al Real Madrid. Pero los rojiblancos seguían inmersos en una oscura relación con el gol que parecen haber dejado atrás con su remontada el domingo frente al Betis (3-2); mismo día en el que los madridistas se chocaron contra el muro del Cádiz.



Treinta y seis disparos y ningún gol para el equipo de un Carlo Ancelotti que espera un encuentro bien distinto. Del bloque bajo y líneas juntas de los gaditanos, a la presión alta y ritmo que seguramente plantee el Athletic en un San Mamés que le “gusta mucho”. Y ante esto, se encuentra con un problema.



Ni Casemiro ni Modric podrán estar. El primero por sanción y el segundo aún convaleciente de síntomas del coronavirus. Solo Kroos queda en el centro del campo titular y jugará con Camavinga y Valverde. Prueba de fuego sobre todo para el primero -el uruguayo ha demostrado de sobra su valía en el Real Madrid-, que además podrá jugar en la posición que, según reconoció al ser preguntado por EFE en su presentación, es su favorita: por delante de la defensa.



Pero las principales bajas de Ancelotti llegan por positivos. Marcelo, Lunin, Rodrygo, Bale y Asensio siguen aislados en sus respectivos domicilios desde la semana pasada. Modric también al tener síntomas a pesar de haber dado negativo



Alaba, quien sufre la enfermedad por segunda vez en poco menos de cinco meses, e Isco dieron positivo durante la tarde de este martes.



Sumando a los lesionados Dani Carvajal y Dani Ceballos, once bajas para el Real Madrid en su visita a San Mamés.