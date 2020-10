Brutal crítica de Isco a Zidane que captaron en TV

Antes de disputarse el Clásico de España, entre Barcelona y Real Madrid, una conversación entre Isco, Modric y Marcelo dejó entre la espada y la pared al volante español, quien expresó su molestia sobre las decisiones técnicas que toma el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane.



Y es que el programa ‘El Partidazo de Movistar’ logró captar el momento cuando Isco le comentaba a sus compañeros sobre su inconformidad acerca de los minutos que le da ‘Zizou’ en el terreno de juego.

Según la conversación entre los tres futbolistas, Isco soltó el comentario: “Si me tiene que cambiar, me cambia en el minuto 50 o en el 60 de los partidos. A veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el minuto 80”, fueron las palabras de Isco Alarcón que a través de ese comentario logró soltarse una leve sonrisa a Marcelo.



Cabe resaltar que en lo corrido de esta temporada, Isco ha disputado 4 partidos en la Liga Santander en donde ha sumado 174 minutos. Con Valladolid y Cádiz estuvo desde el minuto inicial pero solo alcanzó a jugar 57 y 46 minutos respectivamente.

El futuro de Isco es incierto en las toldas ‘merengues’ teniendo en cuenta que no cuenta con la suficiente confianza de Zidane. Al parecer, el volante español no piensa seguir entre ser titular y estar en el banquillo, ya que lleva al rededor de una temporada en dicha situación.