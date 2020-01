Buen debut para Jeison Murillo en Celta

La situación de Celta de Vigo en La Liga de España no es sencilla y el equipo debe empezar a sumar de a tres o, por lo menos, a no perder, si quiere no caer a la segunda división del fútbol de este país. Con ese objetivo, la llegada de Jeison Murillo fue importante para el técnico Óscar García, quien sabe que su equipo necesitaba mayor poder defensivo y consciente de eso puso sus ojos en el futbolista colombiano, quien fue presentado esta semana y debutó tres días después.

Le puede interesar: Hárold Rivera habló sobre la llegada de otro delantero para Santa Fe

Murillo no tuvo la confianza de sus entrenadores en sus últimas experiencias con diferentes clubes, por eso su presencia durante los 90 minutos del partido contra Athletic de Bilbao son una buena noticia, ya que, aunque esto no garantiza nada, sí significa que el rápido defensor podría retomar el nivel que tuvo años atrás, que lo convirtió en un jugador importante para el mercado europeo y que le abrió el camino hacia la Selección Colombia, pues su continuidad podría estar acompañada de un mejor rendimiento.

En su estreno con Celta de Vigo, Murillo estuvo bien, ganó los balones divididos, se mostró atento para cerrar las bandas cuando a los laterales les ganaban la espalda y en los duelos uno contra uno mostró su experiencia para quedarse con la pelota, algo que es un buen indicio de lo que se podrá ver. De igual manera, aunque lleva muy pocas prácticas, se entendió bien con el mexicano Néstor Araujo, quien lo acompañó en la defensa durante el encuentro.

Lea también: América sigue en el mercado y busca dos refuerzos más para Guimaraes

El punto sumado en Bilbao es importante para el equipo de Vigo, que aún se mantiene en puestos de descenso directo, pero espera que este primer paso y lo bueno del juego de hoy se vea reflejado en las próximas fechas, volviendo al triunfo y demostrando que está para ser uno de los clubes de la primera categoría del fútbol de su país.